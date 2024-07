Bellingham fica com o vice na Eurocopa, e web decreta Vini Jr como Bola de Ouro: ‘Pode entregar’

Foto: AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 18:34 • Rio de Janeiro (RJ)

A Espanha venceu a Inglaterra na decisão da Eurocopa, e os fãs de Vini Jr foram à loucura nas redes. Para eles, a discussão sobre o vencedor da Bola de Ouro se encerrou neste domingo (14). Confira as reações!

Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League final football match between Borussia Dortmund and Real Madrid, at Wembley stadium, in London, on June 1, 2024. (Photo by INA FASSBENDER / AFP)

👀 COMO FOI O JOGO?

A primeira etapa de partida teve um respeito excessivo entre as partes. Sobrou medo de jogar, faltou qualidade. A melhor oportunidade de inaugurar o marcador ficou com o English Team, com Harry Kane. Bellingham tomou a bola de Carvajal já no campo ofensivo e serviu para o centroavante na entrada da área. Ao dominar, o Furacão perdeu tempo de finalizar, e Rodri se esticou para travar a finalização, já aos 44'.

Porém, com menos de um minuto do segundo tempo, a Espanha deu a melhor resposta possível aos ingleses. Carvajal achou grande passe para Lamine Yamal; o jovem do Barcelona invadiu a área e tocou para o outro lado. Dani Olmo passou da bola, mas Nico Williams, no lugar certo, chegou batendo cruzado, abrindo o placar.

Gareth Southgate, então, precisou agir. Além de tirar Kane para colocar Watkins, herói da semifinal, o treinador sacou o volante Mainoo para a entrada de Cole Palmer, mais ofensivo. Três minutos depois, Saka fez a criação da jogada, Bellingham ajeitou com mel na entrada da área, e o meia do Chelsea bateu colocado com o pé canhoto, sem chances para Unai Simón. Tudo igual em Berlim.

Restando quatro minutos para o fim do tempo regulamentar, brilhou a estrela de um herói improvável. Em jogada pela esquerda, Oyarzabal achou Cucurella no corredor. O lateral avançou e cruzou rasteiro na área, devolvendo para o basco, que esticou o pé direito, deslizando no gramado para fazer o gol do título espanhol.

Oyarzabal se estica para marcar o gol do título da Espanha diante da Inglaterra na Eurocopa (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Espanha 2x1 Inglaterra

Final - Eurocopa



🗓️ Data e horário: domingo, 14 de julho de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico, em Berlim (ALE)

🟥 Arbitragem: François Letexier-FRA (árbitro); Cyril Mugnier-FRA e Mehdi Rahmouni-FRA (auxiliares); Szymon Marciniak-POL (quarto árbitro); Jérôme Brisard-FRA, Willy Delajod-FRA e Massimiliano Irrati-ITA (VAR)

🥅 Gols: Nico Williams (ESP - 1' 2T); Cole Palmer (ING - 28' 2T); Mikel Oyarzabal (ESP - 41' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Dani Olmo (ESP); Harry Kane, Ollie Watkins e John Stones (ING)



⚽ ESCALAÇÕES DO CONFRONTO

🔴🟡🔴 ESPANHA (Técnico: Luis de la Fuente)

Unai Simón; Daniel Carvajal, Robin Le Normand (Nacho Fernández), Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri (Martín Zubimendi) e Fabián Ruiz; Lamine Yamal (Mikel Merino), Dani Olmo e Nico Williams; Álvaro Morata (Mikel Oyarzabal)



⚪🔴⚪ INGLATERRA (Técnico: Gareth Southgate)

Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Marc Guéhi e Luke Shaw; Kobbie Mainoo (Cole Palmer) e Declan Rice; Bukayo Saka, Phil Foden (Ivan Toney) e Jude Bellingham; Harry Kane (Ollie Watkins)