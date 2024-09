Harry Kane faz três e Bayern goleia mais uma vez na Bundesliga

Kane começa a temporada da mesma forma que terminou a última (Foto: Divulgação/Bayern)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 15:39 • Rio de Janeiro

Neste sábado (14), o Bayern de Munique venceu Holstein Kiel por 6 a 1, em jogo válido pela terceira rodada do campeonato alemão. Os gols dos bávaros foram marcados por Jamal Musiala, Harry Kane (3x), Michael Olise e Nicolai Remberg (gol contra). O advsersário descontou Armin Gigovic no final do jogo.

Com a vitória, o Bayern de Munique permanece na liderança da Bundesliga, com nove pontos em três jogos, sendo a única equipe do campeonato com 100% de aproveitamento. Enquanto isso, Holstein Kiel está na lanterna da liga, com nenhum ponto somado até aqui.

✅ COMO FOI O JOGO?

Musiala, logo aos 15 segundos de partida, abriu o placar do Bayern. Kane, duas vezes, e Remberg (contra) marcaram no primeiro tempo. Na segunda etapa, aos 20, Olise fez o quinto. Para finalizar, Gigovic marcou para a equipe mandante, mas Kane completou o hat-trick com pênalti.

O Bayern volta a campo pela Bundesliga no próximo fim de semana, dia 21, quando recebe o Werder Bremen. Antes, porém, na terça-feira, a equipe bávara estreia na nova Champions League contra o Dínamo de Zagreb, da Croácia, na Arena de Munique.

📑 FICHA TÉCNICA

Holstein Kiel 2x1 Bayern de Munique

3ª rodada - Bundesliga

📆 Data e horário: sábado, 14 de setembro de 2024, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Holstein-Stadion, em Kiel, na Alemanha

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

⚽ ESCALAÇÕES

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Vincent Kompany )

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Dayot Upamecano, Kim Min-jae e Raphaël Guerreiro; Aleksandar Pavlović, Serge Gnabry, Michael Olise, Jamal Musiala e Mathys Tel; Harry Kane.

Kane é o artilheiro da Bundesliga com quatro gols (Foto: AFP)

HOLSTEIN KIEL (Técnico: Marcel Rapp.)

Timon Weiner; Timo Becker, Patrick Erras, Carl Johansson e Marco Komenda; Finn Porath, Lewis Holtby e Magnus Knudsen; Alexander Bernhardsson, Benedikt Pichler e Shuto Machino.