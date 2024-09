Liderado por Tiago Volpi, Toluca investe mais de R$ 100 milhões em talentos brasileiros para encerrar fila no México

O goleiro Tiago Volpi em ação pelo Toluca, do México (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 15:02 • Toluca (MEX)

Ídolo no México e em sua terceira temporada no Toluca, o goleiro Tiago Volpi celebra o reforço de mais um brasileiro para ajudar o clube a acabar com a fila de títulos que já dura 14 anos. O meia Helinho, revelado pelo São Paulo e vindo do RB Bragantino, é mais uma contratação de impacto do futebol mexicano.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em junho, o Toluca desembolsou quase R$ 19 milhões para trazer o zagueiro Luan, ex-Palmeiras. Já o meia Helinho, que já está na cidade para exames médicos, trocou o Brasil pelo México numa negociação em torno de R$ 84 milhões. As novas contratações agradaram ao goleiro.

- Isso mostra o poderio e a ambição do Toluca. O Luan foi campeão olímpico e marcou uma era vencedora pelo Palmeiras. Joguei com o Helinho no São Paulo e sei do seu talento, vi como ele se desenvolveu no Bragantino e agora chega preparado para ocupar um lugar de protagonismo no México - avalia Tiago Volpi, que já anotou 15 gols pela equipe.

Embora seja o terceiro maior campeão mexicano em todos os tempos, com 10 títulos, a última conquista do clube foi o Apertura de 2010. Com poderio de investimento, os Diabos Vermelhos largaram bem na atual temporada.

Atual 3º colocado com 14 pontos, o Toluca é treinado pelo português Renato Paiva, ex-Bahia, e está invicto na competição. Após seis rodadas, o time de Volpi tem apenas dois pontos a menos do que o líder Cruz Azul. Neste sábado (14), às 19h45 (horário de Brasília), a equipe dos brasileiros recebe o Tijuana, treinado pelo colombiano Juan Carlos Osorio, ex-São Paulo, que tem os mesmos 14 pontos em confronto direto.

- Esse é um jogo muito aguardado, porque para muitos, somos as duas equipes que jogam o futebol mais bonito do país no momento. Além disso, será um confronto direto. Jogaremos em casa e temos de usar a força da nossa torcida a nosso favor - projeta Tiago Volpi.