⚽COMO FOI A PARTIDA?

Mesmo fora de casa, o Bayern não se intimidou e foi para cima. Thomas Müller cruzou de forma perfeita e Musiala cabeceou para abrir o placar. Minutos depois, Müller passou para Harry Kane fora da área, que mandou um chute no ângulo do goleiro Casteels. Nos acréscimos do primeiro tempo, Arnold acertou uma bomba, surpreendendo o goleiro Neuer e diminuíndo o placar.