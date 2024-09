Antony desencanta, e Manchester United atropela time da terceira divisão pela Copa da Liga Inglesa

Antony, atacante do Manchester United (Foto: Paul Ellis/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 17:52 • Manchester (ING)

O Manchester United venceu o Barnsley por 7 a 0 no Old Trafford e seguiu adiante na Copa da Liga Inglesa. Com gols de Rashford, Garnacho e Antony, que voltou a balançar as redes após mais de quatro meses de seca, os Diabos Vermelhos construíram o resultado ainda no primeiro tempo e afastaram qualquer possibilidade de zebra.

Eficiente no ataque, o time de Erik ten Hag fechou a primeira etapa com três gols a frente no placar. Rashford abriu o placar com 15 minutos de jogo, após receber ótimo lançamento de Alejandro Garnacho e finalizar com frieza para o gol defendido pelo norte-americano Gabriel Slonina. Pouco menos de 20 minutos depois, foi a vez de Antony converter um pênalti sofrido por ele mesmo, e ampliar o placar.

Com controle total da partida após a vantagem construída, Garnacho ainda balançou as redes duas vezes. Ainda no início do segundo tempo, Rashford voltou a marcar e completou a ótima atuação do trio de ataque dos Diabos Vermelhos. Na reta final da partida, Christian Eriksen marcou duas vezes e fechou a conta na goleada.

Com o resultado, o Manchester United avança na Copa da Liga Inglesa, competição essa que o time venceu na temporada retrasada. O adversário será decidido por sorteio.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Alejandro Garnacho, comemora gol pelo Manchester United (Foto: Paul Ellis/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER UNITED x BARNSLEY

COPA DA LIGA INGLESA - 3ª RODADA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 17 de setembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

⚽ Gols: Marcus Rashford, aos 15' e aos 58'; Antony (P), aos 36'; Alejandro Garnacho, aos 46' e aos 49'; Christian Eriksen, aos 81' e aos 85' (MUN)

🅰️ Assistências: Alejandro Garnacho (2x), Marcus Rashford e Christian Eriksen e Bruno Fernandes (2x) (MUN)

🟨 Cartões amarelos: Gabriel Slonina e Stephen Humphrys (BAR)

🟥 Expulsões:

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ ESCALAÇÕES

Manchester United: Bayindir; Dalot; Maguire, Collyer; Casemiro, Ugarte, Antony, Eriksen, Garnacho e Rashford. Técnico: Erik Ten Hag.

Barnsley: Slonina; Cotter, De Gevigney, Roberts (McCarthy), Earl, O'Keeffe; Connell, Phillips; Yoganathan (Craig), Jalo (Humprhys), Watters. Técnico: Darell Clarke.