Hansi Flick se prepara para o maior desafio da temporada no Barcelona

Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 06:45 • Barcelona (ESP)

O técnico Hansi Flick teve um início avassalador no comando do Barcelona: em 13 jogos disputados até o momento, conquistou 11 vitórias, sendo a última uma goleada por 4 a 1 sobre o Bayern de Munique pela Champions League.

Em La Liga, são nove vitórias em 10 jogos, registro que garante ao clube catalão a liderança isolada da competição - é o clube com mais pontos em todas as cinco principais ligas da Europa (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália). Apesar da boa fase, é possível dizer que o técnico enfrentará o seu primeiro grande desafio à frente do Barça neste final de semana, no clássico diante do Real Madrid.

Não apenas pela rivalidade entre as duas equipes, mas também pela situação da tabela: o clube da capital está a apenas três pontos de distância dos catalães e, em caso de vitória, podem assumir a liderança da competição no primeiro critério de desempate, o confronto direto.

Um dos trunfos do Barcelona para o duelo está no ataque: o trio formado por Raphinha, Lewandowski e Lamine Yamal acumula 21 dos 33 gols marcados pela equipe. O polonês é o artilheiro da competição com 12 gols e os outros dois conquistaram os últimos prêmios de melhor jogador do mês em La Liga.

Vale lembrar que o Real Madrid tem, atualmente, a segunda melhor defesa do Campeonato Espanhol, com sete gols sofridos (apenas um a mais que o Atlético de Madrid, o time menos vazado da competição). Em outras palavras, o poder de fogo da equipe de Hansi Flick pode fazer a diferença na partida.

Os motivos da boa fase do Barcelona

Quando Hansi Flick foi anunciado pelo Barcelona, houve certa desconfiança da imprensa espanhola e da torcida culé. Isso porque o técnico mostrou em trabalhos anteriores, no Bayern de Munique e na seleção da Alemanha, um estilo de jogo diferente daquele que os torcedores do clube estão acostumados.

O técnico, entretanto, conseguiu colocar logo de cara algumas de suas ideias e afastar qualquer suspeita sobre o seu trabalho. A mudança mais evidente está na maneira como o time atua: no lugar da tradicional posse de bola, entraram os ataques verticais e a pressão constante na saída de bola do adversário.

Na comissão técnica, quatro novos preparadores físicos foram contratados. A missão deles é muito clara: preparar o elenco para suportar o ritmo do estilo de jogo do treinador durante toda a temporada, sem lesões. Mas não são apenas fatores técnicos que explicam a boa fase do clube: Hansi Flick se sente à vontade em Barcelona, como afirmou à imprensa antes do clássico.

- Eu me sinto muito confortável aqui. Amo as pessoas e a paixão delas. É incrível estar no Barcelona. A cidade e o clube são espetaculares, e é muito divertido trabalhar aqui todos os dias. Há muito apoio em todo o clube, e percebo a paixão dos torcedores nas ruas também. Temos o dever de dar o nosso melhor, e é isso que fazemos, trabalhando duro. Queremos continuar melhorando para que os jogadores possam atingir seu máximo potencial.

A bola rola para Real Madrid e Barcelona às 16h (hora de Brasília) do sábado (26), no Estádio Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada de La Liga.

