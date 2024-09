Entenda como Hansi Flick transformou o Barcelona em um dos favoritos à conquista da Champions League

O técnico Hansi Flick está liderando uma revolução no Barcelona (Foto: Jose Jordan/AFP)







Copiar Link

Escrito por João Marcos • Publicada em 19/09/2024 - 07:30 • Barcelona (ESP)

O Barcelona começa a sua caminhada na Uefa Champions League da temporada 2024/25 nesta quinta-feira (19), às 16h (hora de Brasília) diante do Mônaco, fora de casa. A partida será o primeiro grande desafio da equipe na atual temporada.

➡️ Clique aqui e assista ao jogo do Barcelona pela Champions League na Max!

O clube catalão acumula cinco vitórias em cinco jogos por La Liga, desempenho deu à equipe a condição de favorita não apenas ao título do campeonato nacional, mas também da Liga dos Campeões. Por trás dessa mudança está o técnico Hansi Flick, que lidera uma verdadeira revolução no clube.

A começar pela mudança de filosofia: se o Barcelona ficou marcado nas últimas décadas pelo estilo de jogo baseado em toques curtos e posse de bola, aos poucos o novo treinador vai imponto uma forma de jogar mais vertical, com passes diretos. A forte pressão na saída de bola, característica tradicional no futebol da Alemanha, país de Flick, também foi incorporada ao modelo de jogo do "novo" Barça.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O novo estilo de jogo da equipe elevou o rendimento de alguns jogadores. O principal deles, o brasileiro Raphinha, que agora atua em nova posição: meia. Atuando centralizado, por trás de Lewandowski, o atacante da Seleção Brasileira se tornou a cara do time de Hansi Flick: intenso para marcar e agressivo para atacar os espaços nas costas da defesa adversária.

O brasileiro Raphinha é peça fundamental para o funcionamento do time de Hansi Flick (Foto: MANU QUINTERO / AFP)

Para sustentar um estilo de jogo tão exigente na parte física, chegaram quatro preparadores físicos: Julio Tous, Pepe Conde, Rafa Maldonado e Germán Fernández. O primeiro, inclusive, ficou marcado por trabalhar em Juventus, Itália, Chelsea e Tottenham ao lado do técnico Antonio Conte, conhecido pelo seu alto grau de exigência em relação ao condicionamento físico dos atletas.

Recentemente, em entrevista ao jornal espanhol "Mundo Deportivo", o meio-campista Pedri deu declaração que comprova a influência do estafe na manutenção da forma de jogar do Barcelona.

- Trabalhamos muito mais do que antes. Acho que os preparadores físicos que chegaram estão fazendo muito bem. Trabalhamos muito duro e você pode ver isso na partida. A equipe não cai depois de 70 ou 80 minutos, mas mantém o nível físico - afirmou.

Hansi Flick (centro) e a sua nova comissão técnica: preparadores físicos chegaram ao clube nesta temporada (Foto: Divulgação / Barcelona)

Por fim, mais uma mudança promovida por Hansi Flick e ele elevou o nível da equipe: a maior utilização de jogadores formados na base do Barcelona, resgatando uma velha tradição do clube. Jovens como Pau Victor, Marc Bernal e Marc Casadó, por exemplo, figuram entre os titulares do Barcelona com frequência e deram "fôlego" para a equipe.

Outros jovens que já faziam parte do elenco, como o zagueiro Pau Cubarsí e o atacante Lamine Yamal, craque da Espanha na última Eurocopa, se consolidaram como parte da espinha-dorsal do time e ganharam ainda mais espaço.

O novo formato da Champions League promete dificultar ainda mais a trajetória das equipes em busca do título europeu. Com novas ideias, um elenco jovem e muita intensidade, o Barcelona de Hansi Flick se colocou como um dos favoritos e tentará comprovar essa condição ao longo da temporada.