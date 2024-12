O craque Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, está na Lapônia (região no norte da Escandinávia que envolve Finlândia, Suécia e Dinamarca) com a família para curtir o Natal. O capitão da seleção portuguesa publicou um vídeo entrando de cueca em uma piscina diante de muito frio e neve.

Cristiano Ronaldo começou a brincadeira e garantiu que encararia o mergulho em condições totalmente fora do comum. Georgina, esposa do craque, desafiou Cristiano Junior a acompanhar o pai na piscina, o que fez o craque do Al-Nassr reagir com uma onomatopeia que sugeria falta de coragem do filho.

- Olhem essa experiência: congelante! Vinte graus negativos! E agora, meu amigo? Tanto faz! Vou tentar um pouco. Muito frio! Muito legal! - disse Cristiano Ronaldo no vídeo publicado nas redes sociais.

