Neto crava o campeão mineiro de 2024

Neto disse que o Atlético-MG pipocou diante do Cruzeiro (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/03/2024 - 14:44 • São Paulo (SP)

O ex-jogador Neto disse que o Atlético-MG "pipocou" no empate em 2 a 2 com o Cruzeiro, na Arena MRV, no sábado (30), pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, e cravou que o time celeste será o campeão.

- O Cruzeiro não se intimida com o Atlético Mineiro. É impressionante como o Atlético Mineiro pipoca para o Cruzeiro, ainda mais jogando na sua Arena - disse o comentarista da Band e da Rádio Craque Neto em vídeo publicado em suas redes sociais. Veja abaixo:

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Neto também analisou a situção do técnico argentino Gabriel Milito, substituto de Felipão no comando do Galo.

- O Milito não aguenta seis meses. Não aguenta o primeiro turno do Brasileiro. O Cruzeiro, jogando no Mineirão, vai ser o campeão mineiro, apesar de o Atlético ter o Hulk, um jogador extraordinário - afirmou.

O duelo decisivo será no domingo (7), no Mineirão. Como teve a melhor campanha na fase de grupos, o Cruzeiro precisa de um empate com o Atlético-MG para ser o campeão mineiro.