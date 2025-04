O dia 23 de abril de 2017 ficou marcado na memória dos fãs de futebol. O motivo? A comemoração icônica feita por Lionel Messi ao marcar seu 500º gol no El Clasico em pleno Santiago Bernabéu. A atitude do argentino completa oito anos nesta terça-feira, e o Lance! relembra a partida e também o gesto do craque, que brilhou no confronto em um dia apagado de CR7.

Em campo, as duas equipes lutaram até o fim. No entanto, a noite foi mais feliz para o Barcelona que, além de derrotar o rival fora de casa, assumiu a ponta da tabela de classificação de La Liga ao chegar ao mesmo número de pontos. À época, no entanto, o Real Madrid, comandado por Zidane, tinha um jogo a menos.

O show ficou por parte de Messi, que marcou dois gols no confronto, sendo o último - o gol 500 - nos acréscimos, garantindo a vitória por 3 a 2. Na comemoração, ele correu para a torcida do Real Madrid, tirou a camisa e mostrou seu nome e número à arquibancada do Santiago Bernabéu.

A provocação não foi bem recebida pelos torcedores merengues, porém marcou um momento no El Clásico. Messi, no entanto, foi punido com um cartão amarelo ao tirar a camisa. Já CR7, principal nome da equipe do Real Madrid à época, teve atuação apagada no duelo. Ele perdeu um gol sem goleiro na metade do segundo tempo.

Além de Messi, os destaques do clássico espanhol foram os goleiros. Embora a partida tenha se encerrado com cinco gols, poderia ter sido mais se não fossem as atuações de Ter Stegen e Kaylor Navas. Pelo lado do Barça, o arqueiro fez pelo menos quatro grandes defesas, assim como pelo lado merengue.