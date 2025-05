O Sharjah FC tem um desafio importante neste domingo: a final da Copa da AFC. Um dos protagonistas da equipe é o brasileiro Guilherme Biro, ex-jogador do Corinthians. Em entrevista ao Lance!, o atacante projetou a decisão contra o Lion City e falou sobre como está a preparação da equipe, que busca o título.

— A preparação tem sido intensa, com bastante foco. Fizemos uma ótima campanha até a decisão e agora vamos com tudo para conquistar esse título. É um troféu continental que está em jogo, e sabemos da importância dessa final para o clube e para a torcida. A expectativa é a melhor possível. Estamos confiantes e preparados para fazer uma grande partida e buscar esse título.

Além de falar sobre a final deste domingo, Biro também avaliou a temporada feita pelo Sharjah FC. A equipe é a 2ª colocada no Campeonato Emiradense, que teve como campeão o Shabab Al Ahly, que tem alguns brasileiros no elenco, como Mateusão, Kauan Santos, Yuri César e Guilherme Bala.

— Foi uma grande temporada da equipe. Como disse, buscamos todos os títulos e chegamos às decisões. Infelizmente, alguns acabaram ficando pelo caminho, mas sinto muito orgulho de tudo que construímos. Falando sobre mim, acredito que fiz bons jogos e fui evoluindo ao longo do ano. Tive sequência, minutos e pude contribuir com gols e assistências. O foco agora é melhorar ainda mais, e esse é o meu objetivo.

O atacante de 21 anos é um dos principais destaques do Sharjah FC e garantiu seu espaço desde que foi emprestado pelo Corinthians. Após boas atuações, o clube emiradense exerceu a opção de compra, anunciando a chegada em definitivo de Biro neste ano por mais de R$ 14 milhões. O vínculo vai até 2029.

Copa da AFC

A final da Copa da AFC entre Lion City e Sharjah FC será neste domingo, às 09h (de Brasília), no estádio Bishan Stadium, que tem capacidade para quase 7 mil torcedores. Se vencer, o time de Guilherme Biro pode se sagrar campeão pela primeira vez do torneio.

Outros temas da entrevista de Guilherme Biro

Você teve uma boa adaptação no futebol emiradense quando foi emprestado inicialmente pelo Corinthians. Qual foi sua motivação para assinar em definitivo com o Sharjah?

Quando cheguei ao Sharjah, fui muito bem recebido por todos da comissão, pelos jogadores e pela torcida também. Isso facilitou bastante minha adaptação, dentro e fora de campo. Tenho alguns companheiros brasileiros que me ajudaram bastante. Os resultados positivos vieram desde o início da temporada e isso também foi muito importante. Brigamos por todos os títulos na temporada e temos mais uma decisão pela frente. O projeto que o clube me apresentou também foi fundamental. Eles demonstraram confiança no meu trabalho e me deram espaço para evoluir como atleta. Fiquei muito feliz por ter assinado até 2029.

Como essa decisão impactou no seu âmbito familiar?

Foi tudo muito tranquilo. Mudar de país não é simples, mas eles me apoiaram desde o início. Isso faz toda a diferença.

E como foi sua adaptação? A língua, costumes… O que mais você estranhou e o que mais te agradou?

A parte mais difícil foi a língua mesmo, mas contei bastante com a ajuda dos meus companheiros e, dentro de campo, a gente conseguiu se entender bem. Depois, com o tempo e o aprendizado, tudo se ajeita. A cultura aqui é diferente da do Brasil, então acredito que esses dois fatores foram um pouco mais complicados no começo, mas agora tudo está correndo muito bem. O que mais me agradou foi o carinho da torcida e a estrutura que o clube oferece.