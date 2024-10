Pep Guardiola já conquistou seis títulos de Premier League pelo Manchester City (Foto: Oli SCARFF / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 11:29 • Manchester (ING)

A continuação do trabalho de Pep Guardiola no Manchester City está ameaçada. O espanhol tem contrato com o clube até o fim do primeiro semestre de 2025, mas a novela pela renovação teve um capítulo que dificultou o caminhar das conversas.

➡️ Clubes que mais gastaram com reforços na Premier League

Txiki Begiristain, amigo do comandante e ex-companheiro dentro dos gramados nos tempos de Barcelona, está no cargo de diretor de futebol do clube desde 2012. Entretanto, o basco tomou a decisão de deixar o clube para se aposentar em junho do próximo ano, segundo jornais da Inglaterra.

A escolha de Txiki foi adiada em cinco anos: o planejamento inicial era deixar o mundo da bola aos 55 anos, mas a proximidade com Guardiola fez com que o ex-central se mantivesse em Manchester na ocasião. Desta vez, a princípio, o martelo já está batido.

Foi o próprio Begiristain quem contratou Pep para o City em 2016, após o técnico deixar o Bayern de Munique. A relação entre os dois facilitou movimentos no mercado e ajudou a construir uma trajetória de seis títulos de Premier League e a tão sonhada conquista da Champions desde então.

Com a aposentadoria de Txiki, a diretoria mancuniana deve procurar um novo nome. Andoni Zubizarreta, outro nome presente na geração comandada por Johan Cruyff no Barcelona, ganhou força internamente. Ainda assim, a renovação do atual técnico está longe de avançar.

➡️ Furacão Milton: Fifa toma decisão sobre seleção presa na Flórida

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Pep Guardiola e Txiki Begiristain celebram a conquista da Champions League pelo Manchester City (Foto: Reprodução / Uefa)

Para se ter uma noção da relação, assim que chegou aos Citizens, Guardiola declarou publicamente que não teria aceitado o desafio se Begiristain não estivesse no cargo. Nos últimos meses, as especulações têm sido grandes, mas o espanhol se recusa a tratar sobre o assunto quando questionado por jornalistas locais.

Outro fator que pode complicar as conversas pela extensão contratual é a possível sanção da Premier League. O City está sendo investigado por possívels 115 violações das regras de rentabilidade e sustentabilidade da liga, em caso nomeado como o "Julgamento do Século". As punições - ou a ausência delas -, que podem chegar até mesmo ao banimento de competições, devem ser definidas no começo de 2025.