O treinador Pep Guardiola afirmou que outros clubes não teriam tido a paciência que o Manchester City teve com ele na sequência negativa de resultados no início da temporada, ocorrida entre outubro e dezembro de 2024.

À época, o time inglês chegou a ficar 13 partidas sem vencer, entre os dias 30 de outubro e 29 de dezembro: foram 10 derrotas e três empates, somadas todas as competições (Copa da Liga Inglesa, Premier League e Champions League), incluindo resultados negativos contra os rivais nacionais Tottenham em duas ocasiões (sendo goleado em uma delas), Liverpool e Manchester United.

- Em outros clubes, sem o sucesso recente [das temporadas passadas], eu teria sido demitido, com certeza. Este é um grande clube no qual você precisa entregar bons resultados. Mas também acho que todos nós, a comissão técnica, eu mesmo, merecemos uma chance, depois do que conquistamos no passado. Em outro clube, em outro ambiente, nós perdemos muitos jogos contra os grandes clubes - isso não pode acontecer. Mas, felizmente, eles [a diretoria do City] me deram um voto de confiança para continuar - disse Guardiola.

Na entrevista à Sky Sports, o treinador espanhol atribuiu a má fase do time, dentre outros motivos, às diversas lesões que o elenco teve em um momento crucial da temporada:

- Um dos principais motivos foi a ausência de muitos jogadores lesionados em setores importantes, então estávamos competindo no período mais difícil com apenas 12 a 13 jogadores experientes no time. É difícil a cada três dias. No passado, quando vencemos muito, também tivemos muitos problemas. Não tantos quanto nesta temporada, mas bastante. Sempre conseguimos reagir e superar a situação. Nesta temporada, eu não consegui ajudar o time a fazer isso. Não consegui encontrar o truque certo. No passado, eu conseguia guiá-los, dizer aos caras: 'este é o caminho que vocês precisam seguir para sobreviver neste momento', porque os bons momentos viriam. O sol nasce no futuro. Mas não conseguimos fazer isso - desabafou Pep.

Sequência do Manchester City, de Guardiola, na temporada

O City está na 5ª colocação da Premier League, mais de 20 pontos atrás do líder, Liverpool, e briga pelo G4 por uma classificação direta para a próxima Champions League. Nesta temporada da competição, a equipe foi eliminada nos playoffs de oitavas de final, pelo Real Madrid, e não chegou nem à fase eliminatória.

Mas nem tudo está perdido para os Citizens. O time comandado por Guardiola - admirador declarado da Seleção Brasileira de 1982, que ele considera 'a mais maravilhosa que existiu', e nome sempre lembrado pelos torcedores nas especulações da Amarelinha - ainda disputa a Copa da Inglaterra, quando enfrenta o Nottingham Forest, na semifinal, no dia 27 de abril, além de ter o Mundial de Clubes pela frente, que acontecerá entre os meses de junho e julho, nos Estados Unidos.