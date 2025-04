Jogador ‘criticado’ do Manchester City se emociona ao voltar a marcar

O Manchester City venceu o Leicester por 2 a 0, na quarta-feira (2), pela 30ª rodada da Premier League. O triunfo da equipe de Guardiola teve direito a gol do atacante Jack Grealish, que voltou a marcar depois de 16 meses, principalmente por ser uma data especial ao inglês: o feito foi realizado justamente no aniversário de 25 anos da morte do irmão mais novo do jogador.

- Meu irmão mais novo morreu há 25 anos nesta data. Esse dia é sempre difícil para a família, mas eu estou feliz por fazer o gol. Meus pais estavam aqui no estádio. Então fazer um gol e vencer foi brilhante - disse à Sky Sports após a partida.

Grealish tinha apenas quatro anos de idade quando seu pequeno irmão Keelan, de apenas nove meses da época, por conta da Síndrome da Morte Súbita Infantil. O jogador fez uma homenagem a seu irmão nas redes sociais.

O camisa 10 do Manchester City não balançava as redes desde o dia 16 de dezembro de 2023, quando a equipe inglesa empatou com o Crystal Palace em 2 a 2. Naquela ocasião, Grealish abriu o placar em um passe enfiado de Phil Foden; na revisão do VAR, foi confirmado o gol.

Desempenho do Manchester City na temporada

Neste momento, o Manchester City ocupa apenas a 4ª colocação, e de forma provisória, da Premier League, com 22 pontos de distância para o Liverpool. Ou seja, não existe a chance de vencer o Campeonato Inglês. Ainda assim, a equipe do treinador espanhol segue viva na Copa da Inglaterra, onde estão na semifinal.

