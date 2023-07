O técnico Pep Guardiola, do Manchester City, foi contundente ao afirmar a Arábia Saudita "mudou o mercado". Os Citizens também foram "vítimas" do êxodo de jogadores de elite para o país do Oriente Médio; o meia-atacante Riyad Mahrez deixou o clube inglês para se juntar ao Al-Ahli, que também contratou Roberto Firmino, ex-Liverpool. De acordo com veículos de imprensa da Inglaterra, o argelino deve receber um salário equivalente à R$4,5 milhões por semana.