O zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, é o novo alvo de clubes da Arábia Saudita. Contudo, de acordo com o jornal francês "L'Equipe", o atleta brasileiro sequer abriu negociações para deixar o futebol europeu. Segundo a publicação, "diversos clubes" realizaram propostas financeiras elevadas pelo ex-Corinthians, que prefere permanecer no PSG.