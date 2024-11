Presidente eleito do Uruguai é torcedor fanático e ‘bom jogador’

Depois de 25 anos, o Uruguai volta a ter um presidente que é torcedor do Peñarol. Yamandú Orsi, foi eleito presidente do Uruguai neste domingo (26), dando um tempo na hegemonia de presidentes torcedores do Nacional. Desde de Julio María Sanguinetti, cujo mandato terminou em 2000, o Nacional teve o maior domínio do coração dos ex-presidentes, Luis Lacalle Herrera, Jorge Batlle e Luis Lacalle Pou tinham paixão declarada pelo Tricolor.

Em entrevista à rádio Sport 890, Orsi contou como se tornou torcedor do Peñarol, apesar de seu pai ser fanático pelo Nacional. Ele mencionou Fernando Morena, ídolo do Peñarol, como sua inspiração. Orsi também relembrou sua infância jogando futebol e revelou que calçou uma chuteira pela primeira vez aos 40 anos, em um jogo de veteranos em Maldonado.

Orsi venceu Álvaro Delgado, candidato de centro-direita e também torcedor do Peñarol, nas eleições presidenciais. Seu mandato, de 2025 a 2030, começa em 1º de março de 2025.

Quando perguntado sobre quem é Yamandú Orsi?, o presidente eleito se definiu como: “Um uruguaio otimista, progressista de esquerda, que gosta muito de contatos, de carinho e de poder transformar para melhor uma realidade que para muitos é muito difícil".