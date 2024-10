Manchester City atropela Slovan Bratislava e encosta na liderança da Champions League

Phil Foden comemora seu gol na vitória do Manchester City diante do Slovan Bratislava (Foto: Joe Klamar / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 18:30 • Bratislava (SVK)

O Manchester City (Inglaterra) venceu o Slovan Bratislava (Eslováquia) por 4 a 0 nesta terça-feira (1º), em jogo válido pela segunda rodada da fase de liga da Uefa Champions League. Os gols do jogo foram marcados por İlkay Gündoğan, Phil Foden, Erling Haaland e James Mcatee. Este resultado coloca os Cityzens na quarta posição da tabela, com quatro pontos conquistados; o Bratislava, por sua vez, fica na penúltima posição (35º), com nenhuma vitória em dois jogos.

➡️ Veja a classificação atualizada da fase de liga da Uefa Champions League!

Como foi o jogo

O Manchester City dominou a partida por completo, e transformou o jogo em praticamente um treino de ataque contra defesa. O primeiro gol foi marcado por Gundogan, no rebote da finalização do brasileiro Savinho, aos oito minutos de jogo; aos 15 minutos, os ingleses ampliaram com um chute cruzado de Phil Foden dentro da área.

Com placar adverso, o Bratislava não ousou se lançar ao ataque durante a segunda etapa e manteve a postura defensiva. O Manchester City, por sua vez, seguiu com o seu estilo de jogo de posse de bola, em busca de mais gols. Aos 13 minutos, Haaland marcou o terceiro da sua equipe depois de receber lançamento e driblar o goleiro. O jovem Mactee, aos 28 minutos, deu números finais ao placar.

O que vem pela frente

O Manchester City volta a campo no sábado (5), às 11h (hora de Brasília), para enfrentar o Fulham pela Premier League. O Bratislava, por sua vez, enfrenta o Trencin, no mesmo dia às 15h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Eslovaco.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Melhor do mundo? Cole Palmer supera Haaland, Mbappé e Vini Jr em participações em gols

Haaland dribla o goleiro para marcar o terceiro gol do Manchester City diante do Slovan Bratislava pela Champions League (Foto: Joe Klamar / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

SLOVAN BRATISLAVA 0x4 MANCHESTER CITY

2ª RODADA - FASE DE LIGA - UEFA CHAMPIONS LEAGUE

🗓️ Data e horário: terça-feira, 1º de outubro de 2024, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Tehené pole (Estádio Nacional de Futebol), em Bratislava (Eslováquia)

🥅 Gols: İlkay Gündoğan (8'/1ºT), Phil Foden (15'/1ºT), Erling Haaland (aos 13'/2ºT) e James Mcatee (aos 28'/2ºT) para o Manchester City

🟨 Cartões amarelos:

🟥 Cartões vermelhos:

⚽ ESCALAÇÕES

SLOVAN BRATISLAVA (Técnico: Vladimir Weiss)

Dominik Takáč; César Blackman, Guram Kashia, Kenan Bjerić e Kevin Wimmer; Kyriakos Savvidis e Danylo Ignatenko (Szoke, aos 18'/ºT); Tigran Barseghyan (Mak, aos 40'/2ºT), Marko Tolić (Pauschek, aos 34'/2ºT) e Vladimír Weiss (Zuberu, aos 18'/2ºT); David Strelec (Marcelli, aos 34'/2ºT)

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Stefan Ortega; Rico Lewis, John Stones, Manuel Akanji (Rúben Dias, aos 16'/2ºT) e Joško Gvardiol (Kyle Walker, aos 33'/2ºT); Ilkay Gündoğan e Matheus Nunes; Savinho, Phil Foden (Jack Grealish, aos 33'/2ºT) e Jérémy Doku; Erling Haaland (James Mcatee, aos 16'/2ºT)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davide Massa (ITA)

🚩 Assistentes: Filippo Meli (ITA) e Stefano Alassio (ITA)

4️⃣ Quarto árbitro: Simone Sozza (ITA)

🖥️ VAR: Marco Di Bello (ITA)