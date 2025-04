Atual campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Botafogo vive um momento turbulento no ano de 2025. A equipe perdeu a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Carioca, e sob o comando do novo técnico, Renato Paiva, estreou na principal competição continental com derrota diante da Universidad de Chile.

O mau momento chegou até a esfera intercontinental. O jornal espanhol "As" destacou os times que conquistaram troféus na América do Sul em 2024, mas não têm conseguido repetir os feitos e a qualidade neste ano, e listou o Glorioso como uma das principais decepções.

- O Botafogo vive em uma realidade oposta à de 2024. Os reis da América pararam de polir sua coroa. Desde que conquistaram a Libertadores e o Brasileiro, eles desanimaram. Em dezembro, eles foram derrotados de forma retumbante na Copa Intercontinental pelo Pachuca. Depois, perdeu Artur Jorge, o arquiteto da equipe histórica. E em 2025, drama após drama. Thiago Almada e Luiz Henrique, entre outros, fizeram as malas para a Europa , para desgosto do planejamento. O Carioca terminou na nona colocação - quatro vitórias, um empate e seis derrotas - e foi derrotado pelo Racing na Recopa Sul-Americana (0 a 4 para os argentinos no total) e pelo Flamengo na Supercopa. Estreou com derrota na Libertadores contra a Universidad de Chile e está há cinco jogos oficiais sem marcar gols - 462 minutos sem marcar - apontou o periódico.

Entre os outros três citados pelo "As", estão: o Vélez-ARG, campeão argentino com Gustavo Quinteros, agora técnico do Grêmio; o Peñarol-URU, que ergueu o Clausura e o Apertura na liga doméstica; e o Colo-Colo, em temporada quase perfeita no Chile.

Depois de semanas sem entrar em campo devido à precoce eliminação no Cariocão, o time carioca estreou com empate sem gols diante do Palmeiras, mas foi elogiado pela atuação. Três dias depois, a situação foi diferente: derrota contra La U e críticas por uma partida modorrenta. Agora, Paiva vai em busca de seu primeiro triunfo à frente do Glorioso no sábado (5), às 21h (de Brasília), quando recebe o Juventude no Estádio Nilton Santos.

