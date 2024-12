O Manchester City empatou por 1 a 1 com o Everton nesta quinta-feira (26), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), em partida válida pela 18ª rodada da Premier League. Após a partida, o técnico Pep Guardiola não escondeu sua frustração com mais um tropeço.

- Jogamos muito bem, mas estamos em uma altura em que é isto que acontece: criamos chances e sofremos gol na primeira vez que somos atacados. Mas agora é continuar. A performance foi muito boa ofensiva e defensivamente. Atacamos muito a área deles, mas infelizmente não conseguimos o resultado que queríamos - disse Guardiola.

- O primeiro tempo foi brilhante. Até o pênalti (perdido pelo City) estava muito bom. Na primeira vez que eles chegaram, fizeram o gol. E é lógico, no final, quando passamos a jogar em transição, poderíamos ter sofrido a derrota - analisou o técnico.

O que vem pela frente?

Com o resultado, o City manteve a sexta colocação, com 28 pontos, e soma nove derrotas, três empates e apenas uma vitória nos últimos 13 jogos. Enquanto isso, o Everton ocupa o 15º lugar, com 17 pontos. Agora, os Sky Blues enfrentam o Leicester, fora de casa, no próximo domingo (29), às 11h30 (de Brasília). Enquanto isso, o clube de Liverpool encara o Nottingham Forest, no mesmo dia, às 12h.

