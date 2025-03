Vini Jr protagonizou um lance polêmico no duelo entre Real Madrid e Atlético de Madrid, pela Champions League. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o brasileiro tentou um cruzamento pelo lado esquerdo do campo, mas a bola foi bloqueada pela mão direita de Giuliano Simeone, o que gerou incessantes pedidos de pênalti.

Nas redes sociais, torcedores merengues apontaram a penalidade, enquanto colchoneros optaram por negar a existência da infração. O ex-árbitro espanhol Iturralde González, ao analisar o lance, opinou a favor do time rojiblanco, afirmando a funcionalidade da regra para defender a ação do filho do treinador do Atleti.

- Isso não é pênalti. Ele está com a mão para baixo, em posição natural, e não é passível de ser punido - afirmou o especialista, em programa do jornal local "As".

Na altura do lance, o Real perdia por 1 a 0, já que o meio-campista Conor Gallagher abriu o marcador apenas com 40 segundos de partida. O tento do inglês deixou o agregado em igualdade, visto que na ida, o Real venceu por 2 a 1 no Santiago Bernabéu, com gols de Rodrygo e Brahim Díaz - Julián Álvarez descontou para os visitantes da ocasião.

O clássico é válido pelas oitavas de final da Champions League. Quem se classificar garante uma vaga entre os oito melhores do continente e tem pela frente Arsenal ou PSV. No primeiro jogo, os ingleses não se intimidaram mesmo atuando na Holanda e fizeram 7 a 1.