Diego Godín, ídolo do Atlético de Madrid, conhece bem o clássico entre os madrilenhos e o Barcelona. Neste domingo (16), os dois times se enfrentam no Riyadh Air Metropolitano em Madri (ESP), em um duelo que decidirá a liderança de La Liga. Em entrevista concedida ao ge, o ex-zagueiro antecipou um confronto equilibrado entre os rivais.

- É verdade que a vantagem é mínima, aconteça o que acontecer, mas conhecendo o Atlético e a forma como faz este tipo de jogos, imagino um jogo muito disputado e com poucos gols. Para mim, obviamente quero que ganhe o Atlético. Jogando em seu campo, com sua torcida, se faz forte. Vimos no último dérbi. Vai ser uma partida dura para ambos - analisou o uruguaio.

O Atlético é o terceiro colocado da competição, com 56 pontos acumulados, mas foi derrotado pelo Getafe por 2 a 1 na última rodada. Na ocasião, o time tinha a vantagem já depois dos 40' do segundo tempo, mas sofreu dois gols após a expulsão de Correa. O Barcelona, por sua vez, é o líder de La Liga, com um ponto a mais e um jogo a menos que o adversário de domingo.

Diego Godín tem uma grande lembrança em Atleti x Barça. Foi do zagueiro o gol do penúltimo título espanhol dos Colchoneros, conquistado na temporada 2013-14. O tento saiu justamente no Camp Nou, em clássico válido pela última rodada, garantindo o empate em 1 a 1, necessário para o troféu. Em sua análise, o ex-defensor ressaltou a grandiosidade do clássico e sabe a importância da vitória.

- Espero um jogo muito disputado. Há muito em jogo. Embora não seja um jogo decisivo, a tensão é grande. As duas equipes sabem que quem vencer poderá ganhar um pouco mais de ar e muita confiança também - afirmou Diego.

Godín já fez gol de título do Atlético de Madrid sobre o Barcelona em La Liga (Foto: AFP)

O brasileiro Samuel Lino foi um dos pontos altos da entrevista, recebendo elogios de Godín, que destacou o notável crescimento do jovem ponta-esquerda na equipe do Atlético de Madrid.

- Me pareceu que ele era um jogador que conquistou a confiança do "Cholo". Isso é difícil. O primeiro ano que ele ficou me chamou a atenção por ser um jogador mais ofensivo, mas que conseguiu começar a jogar na posição de lateral, onde tinha que defender muito e fazia coisas defensivas claramente ensinadas pelo "Cholo" - ressaltou o ex-atleta.