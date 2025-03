Atlético de Madrid x Barcelona: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Atlético de Madrid recebe o Barcelona neste domingo (16) pela 28° rodada da LaLiga. O confronto acontece às 17h (horário de Brasília) no Riyadh Air Metropolitano, na Espanha, e terá transmissão ao vivo da ESPN (tv fechada) e Disney+ (streaming). ➡️Assista ao vivo no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Atlético de Madrid é o terceiro colocado da competição com 56 pontos acumulados e foi derrotado pelo Getafe por 2 a 1 na última rodada. Pela Champions League a equipe de Diego Simeone superou o Real Madrid por 1 a 0 no tempo regulamentar, mas foi derrotado e eliminado da competição pelo rival na disputa por pênaltis diante de sua torcida.

O Barcelona, por sua vez, é o líder da LaLiga com um ponto a mais e um jogo a menos que o adversário de domingo. Pela última rodada o Barça enfrentaria o Osasuna, porém o confronto foi adiado devido o falecimento do médico do clube Carles García.

continua após a publicidade

Pela Champions League, a equipe de Hansi Flick confirmou seu favoritismo diante do Benfica e venceu o jogo de volta por 3 a 1, avançando para as quartas.

Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Tudo sobre o jogo entre Atlético de Madrid e Barcelona (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO DE MADRID x BARCELONA

LALIGA - 28ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 16 de março de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madrid, na Espanha;

📺 Onde assistir: ESPN (tv fechada) e Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Gimenez, Lenglet, Reinildo; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Alvarez.

BARCELONA: Szczesny; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski.