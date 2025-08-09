Griezmann marca, e Atlético de Madrid vence Newcastle em amistoso
Equipe inglesa jogou com time alternativo
O Atlético de Madrid venceu o Newcastle por 2 a 0 em amistoso de pré-temporada, neste sábado (9), no St. James Park. Julián Álvarez e Antoine Griezmann foram os autores dos gols do triunfo da equipe de Diego Simeone.
Na etapa inicial, o Newcastle criou as melhores chances da partida, mas não conseguiu abrir o placar. Em duas boas chances de bola parada, Oblak impediu um gol em uma cobrança de Tonali, enquanto Joelinton aproveitou uma bola levantada na área, mas cabeceou por cima da meta.
No segundo tempo, o Atlético de Madrid voltou com outra postura e abriu o placar sobre o Newcastle em um contra-ataque veloz com Baena sendo acionado pela esquerda e cruzando rasteiro para Julián Álvarez finalizar de carrinho e estufar as redes aos cinco minutos. Na sequência, Sorloth fez boa jogada individual, acionou Griezmann na área, que tocou na saída de Pope para ampliar o marcador aos 17 minutos.
O amistoso entre Newcastle e Atlético de Madrid marcou o último compromisso de ambas as equipes antes de suas estreias oficiais na temporada. Os Magpies encaram o Aston Villa, no dia 16 de agosto, pela Premier League, enquanto os Colchoneros enfrentam o Espanyol, pela La Liga, no dia 17 de agosto.
