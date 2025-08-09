Astro do PSG tem cláusula de saída para o Real Madrid em 2026
Clube espanhol considera reforçar setor de meio de campo
Astro do PSG, Vitinha possui uma cláusula de saída para o Real Madrid na janela de transferências do verão europeu em 2026. De acordo com o "Marca", o clube espanhol poderá acertar a chegada do português por cerca de 90 milhões de euros (R$ 569,2 milhões).
Vitinha tem contrato com o PSG até junho de 2029, mas o Real Madrid não está interessado na chegada do meia na atual janela de transferências. No entanto, o clube merengue entende a necessidade de reforçar o setor mais cedo ou mais tarde.
Internamente, o nome de Vitinha é visto como uma opção para o Real Madrid após a Copa do Mundo, principalmente pela cláusula de saída do PSG. O valor é considerado alto, mas ainda assim razoável pelo que o português já demonstrou que pode entregar.
Atualmente, o Real Madrid conta com Tchouameni, Camavinga, Ceballos, Valverde, Bellingham e Güler no setor. No entanto, Ceballos tem a chance de se transferir para o Betis, enquanto Camavinga não entregou o que se esperava após sua saída do Rennes para a Espanha.
