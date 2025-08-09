menu hamburguer
Astro do PSG tem cláusula de saída para o Real Madrid em 2026

Clube espanhol considera reforçar setor de meio de campo

Vitinha cumprimenta Fran García após PSG x Real Madrid
imagem cameraVitinha cumprimenta Fran García durante confronto entre Real Madrid e PSG, no Mundial de Clubes (Foto: Paul Ellis/AFP)
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/08/2025
12:20
  • Matéria
  • Mais Notícias

Astro do PSG, Vitinha possui uma cláusula de saída para o Real Madrid na janela de transferências do verão europeu em 2026. De acordo com o "Marca", o clube espanhol poderá acertar a chegada do português por cerca de 90 milhões de euros (R$ 569,2 milhões).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Vitinha tem contrato com o PSG até junho de 2029, mas o Real Madrid não está interessado na chegada do meia na atual janela de transferências. No entanto, o clube merengue entende a necessidade de reforçar o setor mais cedo ou mais tarde.

Internamente, o nome de Vitinha é visto como uma opção para o Real Madrid após a Copa do Mundo, principalmente pela cláusula de saída do PSG. O valor é considerado alto, mas ainda assim razoável pelo que o português já demonstrou que pode entregar.

Atualmente, o Real Madrid conta com Tchouameni, Camavinga, Ceballos, Valverde, Bellingham e Güler no setor. No entanto, Ceballos tem a chance de se transferir para o Betis, enquanto Camavinga não entregou o que se esperava após sua saída do Rennes para a Espanha.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Luis Enrique conversa com Vitinha em treino do PSG no Villa Park, na véspera da Champions League
Luis Enrique conversa com Vitinha em treino do PSG no Villa Park, na véspera da Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

