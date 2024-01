Qual é a premiação da Supercopa da Espanha? Veja valores e entenda divisão do dinheiro

💰 Premiação da Supercopa da Espanha



A distribuição de dinheiro na Supercopa da Espanha não é feita apenas de acordo com o desempenho. Como parte do acordo que levou o torneio à Arábia Saudita, os clubes têm direito a um valor fixo de participação.



Real Madrid e Barcelona, por terem mais títulos, audiência e torcida, recebem a maior fatia: € 6 milhões (R$ 32 milhões) cada. O Atlético de Madrid ganha cerca de € 3 milhões (R$ 16 milhões), enquanto o Osasuna fica com € 1,5 milhão (R$ 8 milhões).



Além dos valores fixos, os clubes podem garantir uma quantia maior em caso de vitória na semifinal. O campeão recebe uma premiação de € 2 milhões (cerca de R$ 11 milhões), enquanto o vice fica com € 1 milhão (R$ 5,3 milhões).