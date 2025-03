Griezmann, do Atlético de Madrid, ultrapassa marca de Messi em La Liga

O atacante Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid colocará mais uma vez seu nome na história de La Liga. Ao entrar em campo neste sábado (29), no RCDE Stadium, contra o Espanyol, pela 29ª rodada da competição, o francês vai superar Lionel Messi, se tornando o estrangeiro com mais partidas do Campeonato Espanhol, com 521.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Aos 34 anos, Griezmann é participante ativo da elite espanhola desde a temporada 2010/11. Apesar de ter estreado na segunda divisão pelo Real Sociedad, ele jogou quatro temporadas em La Liga com o clube, nove pelo Atlético de Madrid e duas no Barcelona.

continua após a publicidade

Com Griezmann entre os titulares, o Espanyol recebe o Atlético de Madrid neste sábado (29) pela 29° rodada da La Liga. O confronto está marcado para às 12h15 (horário de Brasília) no RCDE Stadium, na Espanha, e terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

A equipe liderada por Manolo González ocupa a 15ª posição na tabela com 28 pontos e foi derrotada pelo Mallorca por 2 a 1 na última rodada. O Atlético de Madrid, por sua vez, é o terceiro colocado da competição com 56 pontos e também saiu derrotado do último jogo contra o Barcelona por 4 a 2.

continua após a publicidade

Griezmann vai sair do Atlético de Madrid?

Antoine tem conversas avançadas com o Los Angeles FC, da MLS, e pode se mudar para os Estados Unidos a partir da próxima temporada. Maior artilheiro da história do clube, o craque deve se reunir com a diretoria nos próximos dias para resolver sua situação e comunicar uma decisão, mesmo tendo contrato até o final do primeiro semestre de 2026.

A escolha pelo Los Angeles seria feita por questões familiares, com o desejo de reduzir o calendário apertado da Europa para folgas mais largas, a exemplo do que acontece na América do Norte. Além disso, Griezmann encontraria no clube o atacante Giroud e o goleiro Lloris, seus ex-companheiros de seleção.