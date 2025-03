Em meio à crise no Manchester City, uma grave acusação contra Haaland chamou atenção nos últimos dias. A mulher por baixo do mascote do Manchester City, Moonbeam, denunciou Erling Haaland por suposta agressão antes de uma partida da Premier League entre o clube e o Southampton, no dia 26 de outubro de 2024. A notícia foi publicada pelo jornal inglês "The Sun" e detalha que a moça ficou com dores no pescoço após o ocorrido e acusou os Citizens de tentar esconder a situação.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A suposta agressão aconteceu em outubro de 2024 durante o aquecimento do Manchester City. A mulher, que não quis ser identificada, revelou que, a princípio, achou que havia sido atingida por uma bola de futebol, mas quando questionou um colega, ele disse: "Foi Erling. Ele bateu em você por trás", contou.

A funcionária revelou que ficou extremamente chateada com a situação e denunciou ao chefe de segurança do City, que teria dito: “Pelo menos você pode dizer que Erling Haaland bateu em você”.

continua após a publicidade

Mascote do City (Foto: Reprodução)

Vítima vai a hospital com dores

Segundo a mascote, ela sofreu de vômito e dores no pescoço após o ocorrido. Ela foi avaliada pelo médico da equipe do City, que aconselhou que ela fosse ao hospital. O jornal "The Sun" afirmou que as notas do hospital confirmaram os sintomas, embora não tenha sido encontrado danos do incidente na tomografia realizada.

Manchester City investiga o incidente

O City iniciou uma investigação interna que concluiu que o atacante norueguês não causou ferimentos à mulher. As imagens de segurança mostraram Haaland apenas encostando no mascote. Segundo o relatório do caso: “Erling Haaland sempre faz um toque suave nas costas ou na cabeça de Moonbeam como reconhecimento.”

continua após a publicidade

Além de acusar o atleta para o clube, a mulher também denunciou o caso para a polícia de Manchester.

➡️Echeverri pode ser emprestado pelo Manchester City

Caso ainda repercute em 2025

Na última semana, a mulher criticou o Manchester City por deixar o caso embaixo dos tapetes e não relatar o ocorrido para Haaland desde o início, que não sabia o dano que tinha causado. Além disso, a ex-mascote completou: "Tenho certeza de que Erling teria se desculpado comigo se tivessem lhe dado a chance."

O City refutou a nova acusação e disse que, desde o início, investigou o caso e constatou que nenhuma lesão foi sofrida da maneira alegada. Além disso, o clube afirmou que está ciente de que o caso foi denunciado para a polícia, mas nenhuma ação foi tomada.