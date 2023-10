Os dois times empataram na última rodada. Com uma equipa reserva, o Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Grêmio, no Castelão, e o América-MG empatou com o Cruzeiro também em 1 a 1, no Mineirão, em Belo Horizonte. Na terça (3), o Leão venceu o Corinthians por 2 a 0, pelo jogo de volta da semifinal da Sula, e está na final do torneio continental.