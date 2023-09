Uma é pouco, dois é muito, mas três é demais? Não quando o assunto é estar entre os selecionados para vestir a camisa da Seleção Brasileira. É o caso de Danillo, volante da equipe sub-15 do Grêmio, que recebeu a sua terceira convocação para vestir a camisa do Brasil. O novo desafio do garoto será diante do Equador, em amistosos agendados para os dias 25 e 27 de setembro. O volante gremista, mesmo com a terceira convocação na bagagem, não esconde a alegria em retornar a vestir a camisa amarelinha.