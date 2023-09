>Assista aos jogos do seu clube do coração com aquela gelada! Copo Stanley a partir de R$120,00



- A classificação foi a premiação de todo o trabalho que tivemos durante a primeira fase. Fico contente de ter conseguido ajudar com boas atuações enquanto estive em campo, agora devemos ter foco no que vem pela frente - afirmou Henrique.



- Tem tudo para ser um grande jogo entre dois times fortes. Sabemos que não será um confronto fácil, mas vamos dar nosso melhor para conseguir derrotar o Athletico. Essas duas semanas que tivemos de pausa, foram importantes para ajustar os últimos detalhes e chegar bem para a semifinal - concluiu.



As duas partidas da semifinal entre Coritiba e Athletico estão previstas para os dois próximos sábados (16 e 23 de setembro). O jogo de ida será no Couto Pereira, casa da equipe de Henrique Melo, às 15h (de Brasília) enquanto a volta está agendada para o CT Alfredo Gottardi, no mesmo horário.