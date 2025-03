Goleiro do Real Madrid, Andrey Lunin errou nas palavras e se meteu em polêmica na zona mista. Ao ser questionado sobre erros de arbitragem, Lunin deu a entender que árbitro beneficiou a equipe na última partida, contra o Léganes. Na manhã deste domingo (30), o ucraniano se defendeu e disse que usaram a falta de domínio dele no espanhol para manipular a situação.

Em jogo eletrizante e com duas viradas, o Real Madrid venceu o Leganés por 3 a 2 e encostou na liderança da La Liga, no último sábado (29). O confronto foi válido pela 29ª rodada e foi marcado por polêmicas com supostos erros de arbitragem.

- Não quero falar das decisões do árbitro, mas temos que vencer esses jogos sem ajuda - disse Lunin, ao ser questionado na zona mista sobre esses erros.

A fala repercutiu nas redes sociais, e torcedores afirmaram que o goleiro do Real Madrid confirmou que o clube foi beneficiado pela arbitragem.

Goleiro responde polêmica e bota culpa no idioma

Na manhã deste domingo (30), Lunis usou as redes sociais para se manifestar sobre a coletiva e relembrou que não domina o espanhol como gostaria. O goleiro mora na Espanha desde 2018, mas nasceu na Ucrânia.

No Instagram, o jogador publicou uma foto da entrevista e justificou a fala polêmica com a legenda: "Tentar aproveitar a minha falta de domínio do espanhol não me parece certo. Mas tentarei melhorar. Vitória muito merecida ontem."

Para encerrar o assunto, o ucraniano reforçou o mérito da vitória da equipe do Real Madrid.