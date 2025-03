O atacante Kylian Mbappé igualou uma marca do ídolo Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid após marcar duas vezes na vitória do time por 3 a 2 em cima do Leganés, no sábado, por La Liga: número de gols na primeira temporada.

Em 45 jogos pelo Real Madrid, o craque francês atingiu a marca de 33 gols pelo clube merengue - mesmo número que CR7 fez na sua temporada de estreia, em 2009/10. A quantidade de partidas para atingir tal feito, no entanto, é diferente: enquanto o craque francês entrou em campo em 45 vezes, CR7 precisou de apenas 35 jogos naquele ano.

Mbappé em ação no confronto entre Real Madrid e Leganés, pela La Liga (Foto: Thomas Coex / AFP)

"Ele me dá muitos conselhos", diz Mbappé sobre Cristiano Ronaldo

No pós-jogo, o atacante destacou que ficou muito feliz com a realização e que alcançar essa marca "é muito especial", mas que o importante é a busca por títulos:

- O mais importante é sempre o que fazer pela equipe, mas ter os mesmos gols de Cristiano Ronaldo é sempre bom. Eu e o Cristiano Ronaldo nos falamos frequentemente, ele me dá muitos conselhos. Estou muito feliz por igualar os gols dele nesta primeira temporada, sabemos o que ele representa para o Real Madrid e para mim. Claro que é ótimo fazer muitos gols, mas, como sempre digo, aqui temos de conquistar títulos - disse à "RMTV".

⚽ Qual o top 5 artilheiros do Real Madrid em primeiras temporadas?

Apesar do número impressionante de Cristiano Ronaldo, o jogador não ocupa a primeira colocação no quesito gols em primeira temporada. Isso porque Ivan Zamorano, em 1992/93, fez 37 gols - quatro a mais que Cristiano, em 45 partidas - dez a menos que o português. Veja o top 5:

Ivan Zamorano (1992/93) - 37 gols em 45 jogos Cristiano Ronaldo (2009/10) - 33 gols em 35 jogos Kylian Mbappé (2024/25) - 33 gols em 45 jogos Ruud Van Nistelrooy (2006/07) - 33 gols em 47 jogos Ronaldo Fenômeno (2002/03) - 30 gols em 44 jogos

Mbappé tem a chance de ultrapassar Cristiano Ronaldo e Zamorano no ranking, visto que o francês ainda pode disputar mais 16 jogos nessa temporada.