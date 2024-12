Goleiro do Milan volta a ser alvo de racismo em jogo da liga italiana

Mike Maignan, goleiro do Milan e da seleção da França, acusou atos racistas da torcida do Hellas Verona, adversário rossoneri no último sábado (21). Na reta final da partida, o defensor afirmou ao árbitro Livio Marinelli que estava escutando ofensas da torcida no Estádio Marcantonio Bentegodi.

Posteriormente, o aviso do sistema de som que pedia para que os torcedores parassem com as ofensas racistas foi vaiado em Verona. Após o final da partida, o Milan postou uma mensagem de apoio ao goleiro francês, que já foi alvo de racismo em sua passagem pela Itália.

A situação não é inédita na carreira de Maignan. Em janeiro, o goleiro e os companheiros de time deixaram o gramado aos 34 minutos da partida contra a Udinese, pela 21ª rodada da Serie A 2023-24. O francês foi alvo de ofensas por parte da torcida mandante e afirmou, após o jogo, que as autoridades da partida e o clube adversário eram cúmplices da situação.

No último sábado (21), o Milan venceu o Hellas Verona por 1 a 0, com gol de Tijani Reijnders. O resultado fez o time de Paulo Fonseca, que vive temporada frustrante, alcançar a oitava colocação na competição, com 26 pontos em 16 jogos disputados.

Mike Maignan, goleiro do Milan, foi alvo de racismo em Verona (Foto: Reprodução/Instagram)

