Goleada na estreia fortalece confiança de Gabriel Batista, ex-Flamengo, para a temporada

Publicada em 16/08/2024 - 09:27 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 16/08/2024 - 15:37

O goleiro Gabriel Batista reforçou sua confiança no grupo do CD Santa Clara após a goleada na estreia da Liga Portugal. A equipe venceu o Estoril por 4 a 1 fora de casa e agora se prepara para um importante desafio contra o Porto nesta sexta-feira (16). Referência técnica e um dos capitães do time desde a temporada passada, o jogador de 26 anos, ex-Flamengo, destacou a importância de começar bem na competição, especialmente com o retorno do Santa Clara à elite do futebol português.

Na temporada anterior, o Santa Clara conquistou o título da Liga SABSEG com uma defesa sólida. Ciente do desafio maior que é o retorno à Liga Portugal, Gabriel Batista expressa confiança no grupo e permite-se sonhar com objetivos mais ambiciosos com o atual grupo do time português. O Porto, o próximo adversário, também começou com uma vitória, o que indica um jogo ainda mais complicado.

- Na estreia tivemos uma vitória crucial e que valida o trabalho realizado na pré-temporada. Enfrentaremos grandes desafios neste ano e sabemos da pressão que virá a partir de agora. Com certeza chegamos mais seguros para enfrentar o Porto nesta rodada. Um time tradicional e que será difícil de enfrentar. Mas nós queremos mostrar que temos um grupo qualificado e capaz de fazer uma temporada segura, com a possibilidade de almejar objetivos maiores na competição. O desempenho do último ano serve como parâmetro para minha evolução seguir acontecendo, tanto como goleiro quanto como líder do time - afirmou. E prosseguiu:

- Foquei muito em melhorar meus pontos fracos e analisei o que foi feito no último ano. Apesar das estatísticas positivas, sei que este ano serei mais exigido em todos os aspectos e, por isso, me dediquei ainda mais durante essa preparação. Foram semanas de crescimento para mim. Sinto-me pronto para corresponder e ser um ponto de equilíbrio para a equipe novamente.

O goleiro está em grande fase em Portugal e teve um último ano excelente. Ele foi o principal nome da defesa menos vazada da segunda divisão portuguesa e apresentou a melhor estatística entre os goleiros das principais ligas europeias, sofrendo menos gols que os principais jogadores da posição dos campeonatos francês, inglês, italiano, holandês, espanhol e, naturalmente, português.

Revelado pelo Flamengo e com passagem pelo Sampaio Corrêa, Gabriel Batista inicia sua segunda temporada na primeira divisão do Campeonato Português com o CD Santa Clara. Até agora, são 65 jogos pela equipe, em três temporadas, somando um título: a Liga SABSEG, a segunda divisão local. Com o Flamengo, conquistou quatro campeonatos estaduais, dois Brasileiros e uma Copa Libertadores.