Pai de Lamine Yamal dá depoimento à polícia e abre o jogo sobre atentado

Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 15:07 • Barcelona (ESP)

Em processo de recuperação do esfaqueamento sofrido na última quarta-feira (14), Mounir Nasraoui, pai de Lamine Yamal, astro da seleção espanhola e do Barcelona, deu um depoimento à polícia sobre o ocorrido. De acordo com a vítima, o atentado foi causado por uma emboscada em um estacionamento horas após uma fervorosa discussão. Consciente, ele não corre risco de vida.

Pai de Lamine Yamal abre o jogo

Às autoridades, Mounir detalhou os motivos da confusão com um grupo de pessoas: ele teria marcado um encontro para “selar as pazes”, pouco tempo depois de uma discussão. Na ocasião, entretanto, foi surpreendido com as apunhaladas, que perfuraram o abdômen e o dorso, mas não feriram órgãos vitais.

A razão inicial do crime teria sido um desentendimento entre o pai de Yamal e um grupo de familiares de uma criança que teria jogado um balde de água na cabeça de Mounir enquanto ele andava nas ruas do bairro Mataró, na Catalunha. A reação fervorosa causou uma briga com o pai, o irmão e o avô do jovem. Policiais locais precisaram intervir na discussão e um vídeo chegou a viralizar nas redes sociais.

Horas depois, foi marcado um encontro para acertar a situação de forma pacífica, porém, ao chegar no local, o pai de Lamine Yamal foi surpreendido com a presença de mais uma pessoa, que ajudou o grupo a esfaqueá-lo.

Mounir, por sorte, também estava acompanhado de um amigo. De acordo com o jornal La Vanguardia, que apurou o caso em primeira mão, o prodígio do Barcelona revelou aos dirigentes do clube que a companhia salvou a vida de seu pai.

-Sorte que apareceu um amigo do meu pai, senão o matavam - teria dito Lamine Yamal.

Os quatro envolvidos no crime foram apreendidos pela polícia: todos têm nacionalidade espanhola e não possuem antecedentes criminais.

Mounir Nasraoui, pai de Lamine Yamal, é muito ativo nas redes sociais. (Foto: Reprodução/Instagram)