Gol brasileiro, clássicos emocionantes e mais: veja como foi a rodada europeia
Rodada europeia termina nesta segunda-feira (22)
Os jogos europeus deste fim de semana tiveram grandes duelos e emoções intensas. Nas principais ligas do continente, aconteceram clássicos quentes, goleadas, partidas adiadas e atuações marcantes de brasileiros. A seguir, veja como foram os principais confrontos.
Premier League ⚪🔴⚪
A Premier League manteve seu alto nível de emoção. No sábado (20), o destaque foi o dérbi de Merseyside entre Liverpool e Everton. A equipe de Arne Slot abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, mas os Toffees reagiram na etapa final, diminuíram o placar e pressionaram pelo empate. Mesmo com o clima quente, os Reds seguraram a vitória.
No mesmo dia, o Tottenham protagonizou um empate heroico após estar perdendo por 2 a 0. Richarlison foi peça fundamental, marcando o gol que iniciou a reação e incendiou a partida. O Wolverhampton, conhecido por ter vários brasileiros no elenco – como João Gomes, Vitor Pereira, André e Jhon Árias –, voltou a perder e amarga a lanterna do campeonato.
Ainda no sábado, outro clássico movimentou a rodada: Manchester United x Chelsea. O jogo foi marcado por intensidade, duas expulsões e até gol de Casemiro, que acabou deixando o campo mais cedo, sendo um dos expulsos no confronto.
O domingo foi mais morno, com três empates em três jogos. Mesmo assim, houve destaque: Manchester City e Arsenal fizeram uma partida disputada, com Haaland abrindo o placar e Gabriel Martinelli empatando nos acréscimos para os Gunners.
La Liga 🔴🟡🔴
Na Espanha, a rodada começou com goleada. O Levante aplicou 4 a 0 no Girona, em jogo marcado pela expulsão de Vitor Reis, ex-Palmeiras, após uma falta dura. O Real Madrid, líder do campeonato, venceu o Getafe com autoridade e direito a golaço de Éder Militão, além de assistência de Vinícius Júnior para Mbappé fechar o placar. Na segunda-feira (19), o Real Betis superou a Real Sociedad por 3 a 1.
O Athletic Bilbao, que vinha disputando a parte de cima da tabela, amargou sua segunda derrota consecutiva na liga – a terceira se contarmos todas as competições – e vive um momento turbulento. No domingo, o Atlético de Madrid voltou a tropeçar: o time teve um pênalti a favor não convertido, jogador expulso, abriu o placar, mas levou o empate, permanecendo no meio da tabela.
O Barcelona encerrou a rodada com vitória tranquila sobre o Getafe por 3 a 0. Com dois gols de Ferran Torres e um de Dani Olmo, os blaugranas colaram no líder Real Madrid e seguem invictos na competição.
Serie A 🟢⚪🔴
Na Itália, a rodada ainda não acabou – Napoli e Pisa se enfrentam nesta segunda-feira (22). Mesmo assim, já houve espaço para surpresas. A Juventus tropeçou pela primeira vez, ficando no empate contra o Verona, mas segue na liderança. O Milan, por sua vez, conquistou uma vitória expressiva fora de casa ao bater a Udinese por 3 a 0.
O domingo reservou emoção no Derby della Capitale, entre Lazio e Roma. A equipe da casa não conseguiu segurar a rival e acabou derrotada, mesmo com apoio da torcida. No fim, ainda teve dois jogadores expulsos, aumentando a crise.
Para completar a rodada, a Atalanta venceu o Torino, enquanto o Como superou a Fiorentina. Já a Inter de Milão passou sufoco: sofreu gol no fim, mas reagiu para garantir os três pontos e manter sua boa fase no campeonato.
Bundesliga ⚫🔴🟡
A Bundesliga começou na sexta-feira com duelo direto na parte de cima da tabela: o Stuttgart venceu o St. Pauli e manteve o embalo. O Mainz 05 goleou o Augsburg mesmo com um jogador a menos, mostrando força.
O Bayern de Munique também não decepcionou e goleou o Hoffenheim por 4 a 1, com hat-trick de Harry Kane, confirmando sua hegemonia no torneio. O Leipzig venceu sem sustos e, no domingo, o Borussia Dortmund superou o Wolfsburg em jogo movimentado.
Já o Bayer Leverkusen segue em fase irregular. A equipe até saiu na frente contra o Borussia Monchengladbach, mas cedeu o empate nos minutos finais e desperdiçou pontos importantes.
Ligue 1 🔵⚪🔴
O Campeonato Francês teve início curioso nesta rodada. O Lyon abriu com vitória simples na segunda-feira, mantendo sua boa sequência e empatando em pontos com o líder. No sábado, o Lens bateu o Lille, enquanto o Brest goleou o Nice – ambos times que disputaram a Champions League recentemente.
Outro destaque foi o Strasbourg, que venceu com gol do equatoriano Kendry Páez, joia sul-americana que vem chamando atenção. O Monaco também brilhou, goleando o Metz com dois gols de Ansu Fati, ex-Barcelona.
O duelo mais aguardado, PSG x Marseille, acabou adiado por problemas climáticos. A nova data deve ser confirmada nesta segunda-feira.
Outras ligas 🌐
Fora das cinco principais ligas, também houve movimentação intensa. Em Portugal, José Mourinho reestreou pelo Benfica com vitória, recolocando o time na briga pela liderança. O Porto venceu mais uma e segue com 100% de aproveitamento, liderando o campeonato. O Sporting, atual campeão, entra em campo nesta segunda-feira.
Na Holanda, o clássico De Topper entre PSV e Ajax terminou eletrizante. O PSV chegou a desempatar no fim, mas levou o empate logo depois. O Feyenoord, líder do campeonato, perdeu seus 100% de aproveitamento ao sofrer um pênalti nos acréscimos contra o AZ Alkmaar, deixando escapar a vitória.
