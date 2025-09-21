Ex-Botafogo brilha em campo e recebe prêmio no futebol europeu

O Zenit visitou o líder Krasnodar neste domingo (21), em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Russo, e contou com ótima exibição de Luiz Henrique, ex-Botafogo, para vencer por 2 a 0, fora de casa, e se manter na parte de cima da tabela. A equipe de São Petersburgo chegou a 16 pontos, ocupando a quarta colocação.

Luiz Henrique concedeu a assistência que abriu o placar para o Zenit e balançou as redes para decretar a vitória. No primeiro lance, o ex-Botafogo acertou um lindo passe por baixo das pernas do adversário, encontrando o companheiro livre dentro da área. Depois, mostrou presença de área e cabeceou firme para assegurar os três pontos ao time azul.

A grande exibição rendeu a Luiz Henrique o prêmio de craque da partida. Acostumado a jogar pelo lado direito, o camisa 11 atuou contra o líder do campeonato pela esquerda e se movimentou bastante, participando das ações ofensivas em diferentes setores do campo.

Luiz Henrique, ex-Botafogo, é a grande estrela do Zenit (Foto: Divulgação/Zenit)

— Uma vitória muito importante para nós seguirmos brigando no campeonato. Um jogo muito difícil, mas soubemos nos impor, controlar e tivemos paciência. Por isso saímos com a vitória por 2 a 0. Agradeço à torcida por ter vindo ao estádio, eles são muito importantes pra gente — disse Luiz Henrique, após o jogo, à "Match TV".

— Jogo em qualquer lugar que o treinador me colocar. Hoje ele me colocou na esquerda e, independentemente do setor, eu vou dar o meu máximo para ajudar a equipe a sair com a vitória — concluiu.

O atacante, que brilhou pela Seleção Brasileira na última data Fifa, soma dez jogos na temporada, agora com um gol e uma assistência. Na próxima rodada, o Zenit encara o Orenburg, em São Petersburgo. A bola rola a partir das 13h30, no horário de Brasília.