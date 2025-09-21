Não é brasileiro: Leitores do Lance! escolhem vencedor da Bola de Ouro
Premiação será entregue pela Revista France Football ao melhor da temporada nesta segunda (22)
A tão esperada premiação entregue pela Revista France Football, que define o melhor jogador do mundo, será nesta segunda-feira, e os leitores do Lance! já escolheram quem deve ser o vencedor da Bola de Ouro. A grande maioria definiu que o melhor da temporada 2024/25 não foi um brasileiro.
Na disputa masculina pela Bola de Ouro, o Brasil está sendo representado por Raphinha, do Barcelona, e Vini Jr, do Real Madrid. Já na feminina, Marta, do Orlando Pride, e Amanda Gutierres, do Palmeiras, concorrem ao prêmio. A atacante do time paulista, inclusive, é a única atleta dentre os finalistas que atua por um time brasileiro.
Leitores do Lance! participaram da enquete no canal do WhatsApp de Futebol Internacional e votaram no jogador que merece vencer a Bola de Ouro da temporada 2024/25 devido às atuações e desempenho. A cerimônia realizada em Paris, no Théâtre du Châtelet, acontece a partir das 16h (de Brasília) e terá transmissão na TV fechada e streaming. ▶️Saiba onde assistir!
Quase 30% dos leitores votaram em Ousmane Dembélé, do PSG, como o melhor do mundo e vencedor da Bola de Ouro. O francês desbancou a dupla brasileira Raphinha e Vini Jr. O atacante do Barcelona recebeu 17% dos votos, enquanto o jogador do Real Madrid apenas 5%.
Antes de Vini Jr, que ficou empatado na pesquisa com Harry Kane, do Bayern de Munique, Vitinha, do PSG, e Cole Palmer, do Chelsea, Lamine Yamal recebeu 14% dos votos, enquanto Salah e Mbappé ganharam aproximadamente 7% cada.
Por fim, Haaland, do Manchester City, teve cerca de 4% dos votos, à frente apenas de Bellingham, do Real Madrid, e Desiré Doué, do PSG, que, segundo os leitores do Lance!, têm menos de 3% a chance de conquistar a Bola de Ouro.
Veja como ficou a enquete do Lance! do vencedor da Bola de Ouro
- Ousmane Dembélé - PSG - 30%
- Raphinha - Barcelona - 17%
- Lamine Yamal - Barcelona - 14%
- Mohamed Salah - Liverpool - 7%
- Kylian Mbappé - Real Madrid - 7%
- Vini Jr - Real Madrid - 5%
- Harry Kane - Bayern de Munique - 5%
- Vitinha - PSG - 5%
- Cole Palmer - Chelsea - 5%
- Erling Haaland - Manchester City - 4%
- Jude Bellingham - Real Madrid - 3%
- Désiré Doué - PSG - 3%
*A enquete foi encerrada às 18h (de Brasília) de domingo (21)
📆 Horário, data e local da Bola de Ouro 2025
- Local: Théâtre du Châtelet – Paris, França
- Data: 22/09/2025
- Horário: 16h (horário de Brasília)
⚽ Quem são os jogadores indicados à Bola de Ouro 2025?
Melhor jogador
- Vini Jr. (Real Madrid)
- Raphinha (Barcelona)
- Dembélé (PSG)
- Donnarumma (PSG)
- Bellingham (Real Madrid)
- Doué (PSG)
- Dumfries (Inter de Milão)
- Guirassy (Borussia Dortmund)
- Haaland (Manchester City)
- Gyökeres(Sporting/Arsenal)
- Hakimi (PSG)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Kvaratskhelia (PSG)
- Lewandowski (Barcelona)
- Mac Allister (Liverpool)
- Lautaro Matinez (Inter de Milão)
- Mctominay (Napoli)
- Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (PSG)
- João Neves (PSG)
- Pedri (Barcelona)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Michael Olise (Bayern de Munique)
- Declan Rice (Arsenal)
- Fabian Ruiz (PSG)
- Van Dijk (Liverpool)
- Salah (Liverpool)
- Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
- Vitinha (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
Melhor jogadora
- Marta (Orlando Pride)
- Amanda Gutierres (Palmeiras)
- Lucy Bronze (Chelsea)
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Aitana Bonmatí (Barcelona)
- Sandy Baltimore (Chelsea)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Klara Buhl (Bayern de Munique)
- Sofia Cantore (Juventus)
- Steph Catley (Arsenal)
- Melchie Dumornay (Lyon)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current)
- Emily Fox (Arsenal)
- Cristiana Girelli (Juventus)
- Esther Gonzalez (Gotham)
- Caroline Hansen (Barcelona)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Pernille Harder (Bayern de Munique)
- Lindsey Heaps (Lyon)
- Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)
- Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
- Ewa Pajor (Barcelona)
- Clara Mateo (Paris FC)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Claudia Pina (Barcelona)
- Alexia Putellas (Barcelona)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
- Caroline Weir (Real Madrid)
- Leah Williamson (Arsenal)
Troféu Yashin (melhor goleiro)
- Alisson (Liverpool)
- Yassine "Bono" Bounou (Al-Hilal)
- Lucas Chevalier (Lille)
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Dibu Martínez (Aston Villa)
- Jan Oblak (Atlético de Madrid)
- David Raya (Arsenal)
- Matz Sels (Nottingham Forest)
- Yann Sommer (Inter de Milão)
Troféu Yashin (melhor goleira)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
- Cata Coll (Barcelona)
- Chiamaka Nnadozie (Brighton)
- Daphie Van Domselaar (Arsenal)
Técnico do ano (masculino)
- Antonio Conte (Napoli)
- Luis Enrique (PSG)
- Hansi Flick (Barcelona)
- Enzo Maresca (Chelsea)
- Arne Slot (Liverpool)
Técnico do Ano (feminino)
- Arthur Elias (Brasil)
- Sonia Bompastor (Chelsea)
- Justine Madugu (Nigéria)
- Renée Slegers (Arsenal)
- Sarina Wiegman (Inglaterra)
Troféu Kopa (melhor jogador sub-21)
- Estêvão (Palmeiras/Chelsea)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Ayyoub Bouaddi (Lille)
- Desiré Doué (PSG)
- Dean Huijsen (Real Madrid)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
- Rodrigo Mora (Porto)
- João Neves (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Kenan Yildiz (Juventus)
Troféu Kopa (melhor jogadora sub-21)
- Michelle Agyemang (Arsenal)
- Linda Caicedo (Real Madrid)
- Wieke Kaptein (Chelsea)
- Claudia Martinez Ovando (Olimpia)
- Vicky Lopez (Barcelona)
Clube do Ano (masculino)
- Botafogo
- Barcelona
- Chelsea
- Liverpool
- Paris Saint-Germain
Clube do Ano (feminino)
- Barcelona
- Lyon
- Chelsea
- Arsenal
- Orlando Pride
