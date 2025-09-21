menu hamburguer
Não é brasileiro: Leitores do Lance! escolhem vencedor da Bola de Ouro

Premiação será entregue pela Revista France Football ao melhor da temporada nesta segunda (22)

Troféu da Bola de Ouro (Foto: Reprodução/France Football)
imagem cameraTroféu da Bola de Ouro (Foto: Reprodução/France Football)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/09/2025
17:22
A tão esperada premiação entregue pela Revista France Football, que define o melhor jogador do mundo, será nesta segunda-feira, e os leitores do Lance! já escolheram quem deve ser o vencedor da Bola de Ouro. A grande maioria definiu que o melhor da temporada 2024/25 não foi um brasileiro.

Na disputa masculina pela Bola de Ouro, o Brasil está sendo representado por Raphinha, do Barcelona, e Vini Jr, do Real Madrid. Já na feminina, Marta, do Orlando Pride, e Amanda Gutierres, do Palmeiras, concorrem ao prêmio. A atacante do time paulista, inclusive, é a única atleta dentre os finalistas que atua por um time brasileiro.

Leitores do Lance! participaram da enquete no canal do WhatsApp de Futebol Internacional e votaram no jogador que merece vencer a Bola de Ouro da temporada 2024/25 devido às atuações e desempenho. A cerimônia realizada em Paris, no Théâtre du Châtelet, acontece a partir das 16h (de Brasília) e terá transmissão na TV fechada e streaming. ▶️Saiba onde assistir!

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Quase 30% dos leitores votaram em Ousmane Dembélé, do PSG, como o melhor do mundo e vencedor da Bola de Ouro. O francês desbancou a dupla brasileira Raphinha e Vini Jr. O atacante do Barcelona recebeu 17% dos votos, enquanto o jogador do Real Madrid apenas 5%.

Antes de Vini Jr, que ficou empatado na pesquisa com Harry Kane, do Bayern de Munique, Vitinha, do PSG, e Cole Palmer, do Chelsea, Lamine Yamal recebeu 14% dos votos, enquanto Salah e Mbappé ganharam aproximadamente 7% cada.

Por fim, Haaland, do Manchester City, teve cerca de 4% dos votos, à frente apenas de Bellingham, do Real Madrid, e Desiré Doué, do PSG, que, segundo os leitores do Lance!, têm menos de 3% a chance de conquistar a Bola de Ouro.

Raphinha é um dos favoritos pelo prêmio (Foto: Divulgação/FC Barcelona)
Raphinha é um dos jogadores indicados ao prêmio da Bola de Ouro; Brasileiro ficou na 2ª colocação na enquete do Lance! (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

Veja como ficou a enquete do Lance! do vencedor da Bola de Ouro

  1. Ousmane Dembélé - PSG - 30%
  2. Raphinha - Barcelona - 17%
  3. Lamine Yamal - Barcelona - 14%
  4. Mohamed Salah - Liverpool - 7%
  5. Kylian Mbappé - Real Madrid - 7%
  6. Vini Jr - Real Madrid - 5%
  7. Harry Kane - Bayern de Munique - 5%
  8. Vitinha - PSG - 5%
  9. Cole Palmer - Chelsea - 5%
  10. Erling Haaland - Manchester City - 4%
  11. Jude Bellingham - Real Madrid - 3%
  12. Désiré Doué - PSG - 3%

*A enquete foi encerrada às 18h (de Brasília) de domingo (21)

📆 Horário, data e local da Bola de Ouro 2025

  • Local: Théâtre du Châtelet – Paris, França
  • Data: 22/09/2025
  • Horário: 16h (horário de Brasília)
⚽ Quem são os jogadores indicados à Bola de Ouro 2025?

Melhor jogador

  1. Vini Jr. (Real Madrid)
  2. Raphinha (Barcelona)
  3. Dembélé (PSG)
  4. Donnarumma (PSG)
  5. Bellingham (Real Madrid)
  6. Doué (PSG)
  7. Dumfries (Inter de Milão)
  8. Guirassy (Borussia Dortmund)
  9. Haaland (Manchester City)
  10. Gyökeres(Sporting/Arsenal)
  11. Hakimi (PSG)
  12. Harry Kane (Bayern de Munique)
  13. Kvaratskhelia (PSG)
  14. Lewandowski (Barcelona)
  15. Mac Allister (Liverpool)
  16. Lautaro Matinez (Inter de Milão)
  17. Mctominay (Napoli)
  18. Mbappé (Real Madrid)
  19. Nuno Mendes (PSG)
  20. João Neves (PSG)
  21. Pedri (Barcelona)
  22. Cole Palmer (Chelsea)
  23. Michael Olise (Bayern de Munique)
  24. Declan Rice (Arsenal)
  25. Fabian Ruiz (PSG)
  26. Van Dijk (Liverpool)
  27. Salah (Liverpool)
  28. Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
  29. Vitinha (PSG)
  30. Lamine Yamal (Barcelona)

Melhor jogadora

  1. Marta (Orlando Pride)
  2. Amanda Gutierres (Palmeiras)
  3. Lucy Bronze (Chelsea)
  4. Barbra Banda (Orlando Pride)
  5. Aitana Bonmatí (Barcelona)
  6. Sandy Baltimore (Chelsea)
  7. Mariona Caldentey (Arsenal)
  8. Klara Buhl (Bayern de Munique)
  9. Sofia Cantore (Juventus)
  10. Steph Catley (Arsenal)
  11. Melchie Dumornay (Lyon)
  12. Temwa Chawinga (Kansas City Current)
  13. Emily Fox (Arsenal)
  14. Cristiana Girelli (Juventus)
  15. Esther Gonzalez (Gotham)
  16. Caroline Hansen (Barcelona)
  17. Patri Guijarro (Barcelona)
  18. Hannah Hampton (Chelsea)
  19. Pernille Harder (Bayern de Munique)
  20. Lindsey Heaps (Lyon)
  21. Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)
  22. Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
  23. Ewa Pajor (Barcelona)
  24. Clara Mateo (Paris FC)
  25. Alessia Russo (Arsenal)
  26. Claudia Pina (Barcelona)
  27. Alexia Putellas (Barcelona)
  28. Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
  29. Caroline Weir (Real Madrid)
  30. Leah Williamson (Arsenal)

Troféu Yashin (melhor goleiro)

  1. Alisson (Liverpool)
  2. Yassine "Bono" Bounou (Al-Hilal)
  3. Lucas Chevalier (Lille)
  4. Thibaut Courtois (Real Madrid)
  5. Gianluigi Donnarumma (PSG)
  6. Dibu Martínez (Aston Villa)
  7. Jan Oblak (Atlético de Madrid)
  8. David Raya (Arsenal)
  9. Matz Sels (Nottingham Forest)
  10. Yann Sommer (Inter de Milão)

Troféu Yashin (melhor goleira)

  1. Hannah Hampton (Chelsea)
  2. Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
  3. Cata Coll (Barcelona)
  4. Chiamaka Nnadozie (Brighton)
  5. Daphie Van Domselaar (Arsenal)

Técnico do ano (masculino)

  1. Antonio Conte (Napoli)
  2. Luis Enrique (PSG)
  3. Hansi Flick (Barcelona)
  4. Enzo Maresca (Chelsea)
  5. Arne Slot (Liverpool)

Técnico do Ano (feminino)

  • Arthur Elias (Brasil)
  • Sonia Bompastor (Chelsea)
  • Justine Madugu (Nigéria)
  • Renée Slegers (Arsenal)
  • Sarina Wiegman (Inglaterra)

Troféu Kopa (melhor jogador sub-21)

  • Estêvão (Palmeiras/Chelsea)
  • Pau Cubarsí (Barcelona)
  • Ayyoub Bouaddi (Lille)
  • Desiré Doué (PSG)
  • Dean Huijsen (Real Madrid)
  • Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
  • Rodrigo Mora (Porto)
  • João Neves (PSG)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Kenan Yildiz (Juventus)

Troféu Kopa (melhor jogadora sub-21)

  • Michelle Agyemang (Arsenal)
  • Linda Caicedo (Real Madrid)
  • Wieke Kaptein (Chelsea)
  • Claudia Martinez Ovando (Olimpia)
  • Vicky Lopez (Barcelona)

Clube do Ano (masculino)

  1. Botafogo
  2. Barcelona
  3. Chelsea
  4. Liverpool
  5. Paris Saint-Germain

Clube do Ano (feminino)

  • Barcelona
  • Lyon
  • Chelsea
  • Arsenal
  • Orlando Pride

