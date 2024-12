Globe Soccer Awards: Jorge Jesus é eleito melhor treinador do Oriente Médio

Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo e atualmente no Al-Hilal, foi condecorado na premiação Globe Soccer Awards 2024, realizada em Dubai nesta sexta-feira (27). O português foi eleito o melhor técnico de futebol em atuação no Oriente Médio.

Jorge Jesus é premiado pela Globe Soccer

Jesus foi o único representante do Al-Hilal premiado na cerimônia, já que a honraria de melhor time do Oriente Médio foi entregue ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, equipe campeã da Champions League da Ásia e que colocou um ponto final na histórica sequência invicta de 34 partidas do Patrão na temporada 2023-24.

Histórico treinador do Flamengo, que liderou o fantástico ano de conquistas em 2019, Jorge Jesus repetiu o sucesso na beira de campo do Al-Hilal. Além da sequência invicta de 34 partidas - recordista na história do futebol - no decorrer da temporada, o português conduziu o Patrão aos títulos da Saudi Pro League, da Supercopa da Arábia Saudita e a Copa do Rei Saudita.

Na temporada 2023-24, Jorge Jesus somou 50 vitórias em 59 partidas disputadas, um recorde na carreira.

Jorge Jesus, treinador do Al-Hilal (Foto: Divulgação / Al-Hilal)

Globe Soccer Awards

Além da Bola de Ouro e do prêmio The Best, o Globe Soccer Awards 2024 é mais oportunidade de premiar os destaques do futebol na temporada. Organizada pela Globe Soccer, a cerimônia acontecer desde 2010, em Dubai.

Atual vencedor do The Best, Vini Jr, astro do Real Madrid e da Seleção Brasileira, é o grande destaque da premiação e deve faturar o prêmio de melhor jogador do mundo na temporada.

