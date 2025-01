Giovani, do Al-Sadd, comemora 50 jogos na carreira profissional

A partida entre Al-Sadd e Qatar SC, Liga do Qatar, marcou o jogo de número 50 de Giovani na carreira profissional. O atacante agora soma 15 jogos pela equipe catari, e 35 pelo Palmeiras, clube que o revelou.

A estreia como profissional foi em março de 2021, em um clássico contra o Corinthians. Já seu primeiro gol foi em novembro, contra o Cuiabá, os 17 anos. Ele já fazia parte do elenco que conquistou a Libertadores de 2020.

- Muito feliz por alcançar essa marca na minha carreira. Foram muitos momentos importantes até chegar aqui, bons e ruins, e sei que é só o começo de uma trajetória. Sou grato por todas as pessoas que estiveram comigo durante toda essa caminhada, além, claro, do Palmeiras, clube que me formou e onde comecei minha fase profissional, e o Al-Sadd, que hoje defendo e acreditou no meu trabalho.

- Minha cabeça está voltada para conquistar muitas coisas importantes na carreira. Espero que possa seguir trilhando um caminho vitorioso e feliz.