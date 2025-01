Bruno Fernandes salva nos acréscimos, e United vence Rangers na Liga Europa

Mesmo com dificuldades para matar o jogo, o Manchester United venceu o Rangers, por 2 a 1, nesta quinta-feira (23), pela sétima e penúltima rodada da Fase de Liga da Europa League. Os gols dos ingleses foram marcados pelo goleiro Butland - contra - e Bruno Fernandes, enquanto os visitantes descontaram com o camisa 9 Dessers.

Com o resultado, o United se estabeleceu na quarta colocação da Liga Europa, com 15 pontos, e está parcialmente garantido com a vaga direta às oitavas de final da competição. Com 11 pontos, o Rangers ocupa o 11º lugar e tenta a vaga pelos playoffs.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi marcado pelo baixo rendimento do Manchester United até a meta adversária. Mesmo com 70% de posse de bola nos 45 minutos iniciais, os números não foram suficientes para a equipe chegar à definição. As únicas chances de perigo dos Red Devils foram em jogadas individuais de Garnacho ou Bruno Fernandes achando seus companheiros.

Os visitantes avançaram e ofereceram perigo a Bayindir. O United até chegou a abrir o placar em um gol de bola parada. Porém, no cabeceio do zagueiro De Ligt, a arbitragem viu uma falta polêmica na pequena área e agiu rapidamente.

No início da segunda etapa, a equipe de Ruben Amorim contou com certa "sorte" para abrir o placar do jogo. Em cobrança de escanteio de Eriksen, o goleiro Butland erra na hora de tirar e dá um soco na bola para trás, causando um gol contra do time do Rangers.

No decorrer da partida, a tônica seguiu a mesma: United com intensidade e bastante presença no último terço, mas com dificuldades nas tomadas de decisão no último passe. As dificuldades para matar o jogo puniram os Red Devils na reta final do jogo: em lançamento longo, Dessers finaliza bonito para deixar tudo igual no Old Trafford.

Mas, logo depois, Bruno Fernandes vira o salvador da pátria e marca o gol que garantiu a vitória da equipe de Ruben Amorim. O meia foi lançado para dentro da grande área e resolveu os problemas do United.

O que vem pela frente?

O Manchester United volta a focar em seus compromissos da 23ª rodada da Premier League, no duelo contra o Fulham, fora de casa, no domingo (26), às 9h (de Brasília). Do outro lado, o Rangers visita o Dundee United pelo Campeonato Escocês, no mesmo dia e horário.

Time do United comemora gol na Liga Europa (Foto: Oli SCARFF / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER UNITED 2 X 1 RANGERS

7ª RODADA - EUROPA LEAGUE



🗓️ Data e horário: quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING);

🥅 Gols: Butland [GC] (7'/2°T); Dessers (43'/2°T); Bruno Fernandes (45+3'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Jefté (RAN)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

MANCHESTER UNITED (Técnico: Ruben Amorim)

Bayindir; Yoro, De Ligt e Lisandro Martínez; Diallo, Eriksen, Collyer, Bruno Fernandes e Dalot; Zirkzee e Garnacho.

RANGERS (Técnico: Phillipe Clement)

Jack Butland; Tavernier, Balogun, Propper e Jefté; Raskin e Barron; Ridvan, Bajrami, Cerny; Igamane.

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Erik Lambrechts-BEL

🚩 VAR: Bram Van Driessche-BEL