Gigante europeu contrata Emerson Royal, do Tottenham

(Foto: (Divulgação / Tottenham)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 08:31 • Rio de Janeiro • Atualizada em 09/08/2024 - 10:54

Após meses de negociações, o Milan chegou a um acordo com Emerson Royal, lateral-direito do Tottenham e com passagens pela Seleção Brasileira. A equipe italiana mostrava interesse no atleta de 25 anos e concordou com os termos do jogador, estabelecendo um contrato de cinco anos com ele.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O clube londrino queria, primeiramente, em torno de € 18 milhões a € 20 milhões (mais de R$ 100 milhões na cotação atual). Mas os Rossoneri pagarão cerca de € 15 milhões mais € 2 milhões em bônus, e os voos e exames médicos já estão sendo agendados.

De acordo com Fabrizio Romano, os Spurs estão trabalhando para finalizar os últimos detalhes e liberar o jogador para o Milan. Ao todo, pelo clube inglês, Emerson Royal fez 101 partidas, conseguindo contribuir com quatro gols e duas assistências.

O desempenho do lateral-direito nos últimos anos lhe rendeu convocações para defender a Seleção. Foram dez oportunidades, sendo a última em novembro de 2023, ainda com Fernando Diniz no comando, na derrota no clássico frente à Argentina. Com Dorival Júnior, ainda não foi chamado para nenhuma partida.

➡️ Pepe, zagueiro de Portugal, anuncia aposentadoria aos 41 anos

Emerson Royal jogará ao lado de Álvaro Morata, campeão da Eurocopa e capitão da Espanha. O centroavante chegou a Milão para um contrato com duração de quatro anos, expirando ao fim do primeiro semestre de 2028.