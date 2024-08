Pepe, zagueiro de Portugal, anuncia aposentadoria aos 41 anos

(Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 15:10 • Rio de Janeiro

Lenda da seleção portuguesa, o zagueiro Pepe anunciou, nesta quinta-feira (08), a aposentadoria do futebol. Especulado em clubes brasileiros após deixar o Porto, o defensor luso-brasileiro tomou a decisão de se despedir dos gramados por meio de suas redes sociais.

Assista o vídeo publicado por Pepe em seu Instagram:

Nascido em Maceió e formado nas categorias de base do Corinthians Alagoano, o zagueiro deixou o Brasil para tentar vida melhor atuando no futebol português. Em 2004 depois de três anos atuando pelo Marítimo, foi para o Porto, onde se destacou e acabou sendo negociado com o Real Madrid três anos depois.

Pela seleção portuguesa, Pepe disputou 141 partidas e fez oito gols. Ele conquistou 31 títulos ao longo da carreira, sendo os seus maiores destaques a Eurocopa de 2016, três Champions League, dois Mundiais de Clubes e uma Supercopa da Europa.

Antes de dar adeus e pendurar as chuteiras, o luso-brasileiro foi símbolo de vitalidade na elite do futebol europeu e disputou a Euro 2024, tornando-se o mais velho a jogar o torneio entre seleções. No vídeo anunciando sua aposentadoria, ele relembrou toda a sua trajetória no futebol, além de comentar sobre a sua identificação com Portugal.

