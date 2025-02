Donos do Manchester United planejam demissão em massa

O Manchester United vive um período conturbado financeiramente e planeja uma demissão em massa de seus funcionários. Desde que comprou uma participação de 27,7% nas ações do clube da Premier League, por 1,3 bilhão de libras em dezembro de 2023, o CEO Jim Ratcliffe tomou medidas desesperadas para consertar as finanças do Old Trafford.

Segundo o jornal "The Sun", da Inglaterra, entende-se que entre 100 e 200 funcionários serão demitidos em sua última tentativa de reduzir custos. Todos os departamentos correm o risco de ver seus números reduzidos.

A decisão de demissão em massa no Manchester United foi tomada como parte de uma iniciativa de corte de custos implementada após o bilionário ter comprado essa participação do clube. No final de 2024, o clube tomou a iniciativa de demitir 250 funcionários em uma tentativa de economizar cerca de £ 45 milhões (algo em torno de R$ 330 milhões). Naquela leva, Alex Ferguson, ídolo histórico do clube, deixou o cargo de embaixador.

O Manchester United perdeu 300 milhões de libras nos últimos três anos e, apesar do dinheiro injetado pelo regime do grupo INEOS, potência global da indústria petroquímica, o cenário de longo prazo continua "desafiador". Ainda de acordo com o diário, acredita-se que os Red Devils estejam explorando todas as opções para economizar dinheiro e aumentar a receita.

Como está o Manchester United atualmente?

Na janela do inverno europeu, o Manchester acertou o empréstimo de quatro jogadores, incluindo o brasileiro Antony e o badalado atacante Rashford, após briga com o treinador. A única aquisição foi Patrick Dorgu, que chegou para reforçar a lateral-esquerda por 30 milhões de euros junto ao Lecce (R$ 178,7 milhões na cotação atual).

O United ocupa atualmente apenas a 13ª colocação na Premier League, com 29 pontos em 24 jogos. As chances de conquistar um título na temporada atual ainda existem, já que a equipe segue viva na Europa League e na Copa da Inglaterra.