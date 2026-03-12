'Mercenário': veja os bastidores do reencontro de Gerson com o Flamengo

A vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no Maracanã, nesta quarta-feira (11), pela quinta rodada do Brasileirão, marcou o reencontro de Gerson com a torcida rubro-negra. O meio-campista, que no meio do ano passado optou por deixar o clube carioca ao aceitar uma proposta financeiramente mais vantajosa para atuar na elite do futebol russo, retornou ao futebol brasileiro nesta temporada para vestir a camisa da Raposa.

No reencontro com o ex-clube, o jogador precisou lidar com a reação amarga da torcida. Chamado de "mercenário" em diversos momentos, ele viu até mesmo seu pai e empresário ser retirado de um dos setores do estádio após confusão com torcedores.

As cobranças começaram já na chegada da delegação mineira ao Maracanã. Quando o ônibus do Cruzeiro entrou no estádio, o nome de Gerson já era alvo de xingamentos por parte dos torcedores do Flamengo que aguardavam a equipe.

O primeiro contato direto com a torcida aconteceu durante o aquecimento. Um dos últimos jogadores a surgir no túnel de acesso ao gramado, Gerson foi recebido com muitas vaias vindas das arquibancadas. Posteriormente, foi cumprimentado pelos ex-companheiros.

Gerson em Flamengo x Cruzeiro (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Com a bola rolando, nos minutos iniciais, o clima foi de certa indiferença. No entanto, já na reta final do primeiro tempo, as vaias se intensificaram, acompanhadas por gritos de "mercenário" direcionados ao meio-campista.

Marcão, pai de Gerson, precisou ser retirado de setor do Maracanã em Flamengo x Cruzeiro

No intervalo, enquanto o Flamengo vencia por 1 a 0, Marcão, pai e empresário de Gerson, estava no setor Maracanã Mais. Enquanto os jogadores conversavam com os treinadores nos vestiários, ele passou a ser alvo de xingamentos e vaias de torcedores que estavam ao seu redor. Diante da tensão e para evitar que a situação se agravasse, seguranças do estádio retiraram o empresário do local. Ao deixar o setor, ele ainda ouviu novos gritos de "mercenário" e foi alvo de copos arremessados por rubro-negros.

No retorno para o segundo tempo, Gerson voltou a ser vaiado e novamente chamado de "mercenário" pela torcida rubro-negra. Ao ser substituído na etapa final, o jogador voltou a ouvir fortes cobranças vindas das arquibancadas.

Fala misteriosa de Gerson após a partida

Após o apito final, a delegação do Cruzeiro demorou a deixar o estádio. Torcedores e membros da imprensa aguardavam a passagem de Gerson pelo local. Ao deixar o Maracanã, o meio-campista limitou-se a dizer que, em breve, irá se pronunciar sobre o episódio.

- Na hora certa eu vou soltar mais coisa - disse, brevamente, Gerson.

Provocação do Flamengo nas redes sociais

O clima amargo entre Flamengo e Gerson não se limitou apenas na arquibancada. Assim que acabou a partida, o perfil oficial do clube carioca fez uma postagem citando dizeres citados, constantemente, pelo pai de Gerson: "Respira que é de graça" e "dia lindo".

Números de Gerson em Flamengo x Cruzeiro

⏰ 76 mins jogados

✅ 22/24 passes certo (92%!)

👊 3 faltas sofridas (!)

💪 7/11 duelos ganhos (!)

