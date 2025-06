Gavi, do Barcelona, abre o jogo sobre interesse do PSG

O meio-campista Gavi comentou sobre um rumor de saída do Barcelona e do interesse do PSG, recém-campeão da Champions League. Em entrevista ao jornal catalão "Mundo Deportivo", o espanhol de 20 anos revelou quer permanecer no clube e seu sonho é passar toda a carreira profissional no Barça.

— As pessoas podem acreditar nas histórias, mas isso não vai acontecer. Estou tranquilo aqui. Meu sonho e ambição é ficar no Barcelona por toda a minha carreira. É o clube da minha vida. Farei todo o possível para ficar aqui — revelou Gavi.

Além disso, o meio-campista destacou o trabalho de Luis Enrique, que voltou ao topo da Europa com o PSG dez anos depois do título europeu pelo Barcelona, ao lado de Messi, Suárez e Neymar. O técnico foi o grande responsável pela transformação do estilo de jogo e da política de contratações do clube francês, optando por atletas menos midiáticos, mas com grande potencial de desenvolvimento.

— Para mim, ele é o melhor. Ele é o número um, um destaque, tanto ele quanto sua comissão técnica. Estou muito feliz por ele. Foi ele quem me proporcionou a estreia pela seleção, contra a campeã europeia, a Itália, no San Siro. Nunca vou esquecer aquele dia. E ele teve a coragem de me escalar — seguiu.

Lamine Yamal e Pablo Gavi, do Barcelona, comemoram gol contra o Athletic Bilbao (Foto: Fadel Senna/AFP)

Há dois meses, Gavi acertou a renovação de seu contrato com o Barcelona até 2030. Revelado pelas categorias de base do clube, o jovem se consolidou como uma das principais promessas do futebol europeu nas últimas temporadas.

Números de Gavi, alvo do PSG, pelo Barcelona

153 jogos (109 titular) 10 gols 15 assistências 50 cartões amarelos

