O Lecce tem sua estreia na Serie A marcada para o próximo domingo (20), às 15h45 (horário de Brasília), contra a Lazio. Gabriel Strefezza espera um dos jogos mais complicados de toda temporada, mas fala sobre a necessidade de aproveitar a força da equipe no Via Del Mare, com o apoio do torcedor, para começar a competição triunfando.