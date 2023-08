O futebol nas Ilhas Faroé é semiamador e os feitos do KÍ Klaksvík de Árni Frederiksberg são históricos. Na primeira rodada da fase preliminar da Champions League, a modesta equipe faroense eliminou o tradicional Ferencvárosi, da Hungria, com direito a uma vitória inesquecível por 3 a 0 fora de casa no jogo de volta. Na segunda rodada, vitória nos pênaltis contra o sueco BK Häcken, após empates por 0 a 0 e 3 a 3. Porém, na terceira rodada preliminar, a queda veio na derrota por 2 a 0 diante do Molde, da Noruega. Agora, o Kí vai disputar as fases classificatórias da Liga Europa e mantém vivo o sonho europeu.