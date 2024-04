Gabriel Martinelli, do Arsenal, atinge marca significativa na carreira

(Foto: STEFANI REYNOLDS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 12:38 • Londres (ING)

Um dos grandes nomes do Arsenal nas últimas temporadas, o brasileiro Gabriel Martinelli alcançou a marca dos 200 jogos na carreira como profissional, contando apenas por clubes. O atacante atingiu o feito nesta terça-feira (9), no duelo contra o Bayern de Munique, pelas quartas de final da Champions League.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sua carreira profissional começou quando estreou vestindo a camisa do Ituano. Pelo clube paulista, sem contar as categorias de base, foram 34 jogos e 10 gols. Em 2019, se transferiu para o Arsenal e em pouco tempo adaptou-se ao novo país, com 10 gols em 26 partidas disputadas. Até hoje, são 166 jogos pela equipe londrina no total, com 41 gols.

O jogador de 22 anos, vencedor da medalha de ouro nas Olimpíadas de 2020 e a convocado para a Copa do Mundo de 2022, falou sobre a marca alcançada e os objetivos dos Gunners na temporada

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

- Muito feliz por alcançar essa marca, principalmente vestindo a camisa do Arsenal. É uma carreira ainda curta, de poucos anos, mas com muita intensidade e muita coisa vivida e conquistada. E sigo trabalhando para que mais conquistas ainda sejam alcançadas. É uma marca que envolve o trabalho de muita gente, pois não cheguei aqui sozinho - afirmou Martinelli, atacante do Arsenal e Seleção Brasileira.

(Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

- Olho para trás e vejo que tudo que foi feito, todos os sacrifícios e desafios aceitos, estão sendo recompensados. Vivemos uma temporada especial aqui no Arsenal, brigando novamente ponto a ponto pela Premier League, e estamos num confronto pesado e aberto pela Champions. Temos muita convicção no trabalho que estamos fazendo e vamos em busca de conquistas para seguir trilhando um caminho legal na carreira - completou o jogador.

O próximo desafio de Gabriel Martinelli com os Gunners será no próximo domingo (14), contra o Aston Villa pela Premier League, onde o time de Londres segue na liderança da corrida pelo título, apesar de manter a mesma pontuação do Liverpool, o Arsenal possui o melhor ataque e defesa do Campeonato Inglês e está com nove gols a mais de saldo.